Steam Next Fest: i videogiochi del futuro – Speciale

L’edizione estiva dello Steam Next Fest porta con sé nuove demo di videogiochi in uscita nel prossimo futuro. Come sempre, è impossibile provarle tutte, ma abbiamo fatto una cernita per proporvi alcuni tra i titoli da tenere d’occhio.

È ormai tradizione riservare almeno una parte di questo spazio alle produzioni minori, quelle che magari non riescono a trovare risalto altrove. Lo abbiamo fatto qualche mese fa durante l’edizione invernale, lo abbiamo fatto gli anni scorsi, e con buona probabilità continueremo a farlo anche in futuro. Dunque mettetevi comodi, leggete i nostri consigli, e poi – perché no – scaricate anche voi queste demo per provarle in prima persona.

AFTERLOVE EP

Sviluppatore/Publisher: Pikselnesia / Fellow Traveller

Genere: Avventura dinamica

Data di uscita: Q3 2024

Iniziamo questa carrellata con un videogioco particolare, Afterlove EP, più che altro per la storia del suo sviluppo. Annunciato nel 2021 dal suo creatore, Mohammad Fahmi (già autore di Coffee Talk), quest’ultimo è purtroppo scomparso appena pochi mesi dopo la presentazione del progetto. Nel frattempo i lavori sono andati avanti, non senza difficoltà, e ora questa avventura narrativa è quasi pronta per la pubblicazione. La demo ci fa vivere le prime battute del gioco, che narra la vita di Rama, un giovane musicista la cui vita viene sconvolta dalla morte improvvisa della sua ragazza Cinta. Afterlove EP fa parte di quella “new wave” di videogiochi indonesiani che affrontano tematiche quali la perdita, l’amicizia e la depressione, dunque si tratta di un’opera bella forte che già nella demo colpisce duro. Trattandosi di un’avventura che ha per protagonista un musicista, la particolarità di questo gioco risiede nella presenza di alcuni minigiochi musicali tipici dei rhythm game. Apprezzabili le musiche del gruppo rock L’Alphalpha, che ha collaborato allo sviluppo realizzando la colonna sonora originale del gioco.

BEYOND GALAXYLAND

Sviluppatore/Publisher: Sam Enright / United Label

Genere: RPG

Data di uscita: TBA

Un videogioco di ruolo vecchio stampo sviluppato da una singola persona, Beyond Galaxyland si rifà al passato strizzando l’occhio a titoli come Super Mario RPG o il più recente Sea of Stars. Come? Con un sistema di combattimento a turni che implementa anche un controllo più dinamico della azioni, come per esempio le parate in cui bisogna premere l’apposito tasto al momento giusto. Va detto che il dimostrativo è molto breve – dura appena una mezz’ora – ma permette di farsi un’idea sul gioco offrendo la possibilità di affrontare il prologo e una missione secondaria, quest’ultima tratta dalle fasi iniziali dell’avventura per non incorrere in spoiler. Qui guidiamo il gruppo del protagonista, un ragazzo terrestre che si ritrova non si sa come catapultato ad anni luce dal nostro pianeta, mentre affronta un’infestazione di dinosauri su un pianeta alieno. C’è un minimo di esplorazione e qualche combattimento, compreso lo scontro con un boss. Da tenere d’occhio.

LUSHFOIL PHOTOGRAPY SIM

Sviluppatore/Publisher: Matt Newell / Annapurna Interactive

Genere: Simulatore fotografico

Data di uscita: TBA

Da buon appassionato di fotografia virtuale non potevo lasciarmi sfuggire l’opportunità di provare questo simulatore sviluppato da una singola persona, un fotografo professionista australiano appassionato amante della natura. Parto subito con il precisare che si tratta di una demo a tempo, purtroppo: ciò significa che sia ha un tempo limitato per esplorare i tre ambienti presenti nel dimostrativo. Venticinque minuti per la riproposizione virtuale del lago di Braies, in Alto Adige, e appena tre minuti a testa per il santuario di Fushimi Inari-taisha in Giappone e Castle Rock Beach in Australia. Sembra quasi che certi sviluppatori non vogliano farci provare i loro videogiochi, non credete? Al di là di questo, però, Lushfoil Photograpy Sim presenta delle ambientazioni curate e sembra garantire un discreto grado di realismo per quanto riguarda la simulazione fotografica. Purtroppo questa viene un po’ minata dal sistema di controllo del proprio personaggio che per forza di cose non permette la stessa versatilità che si avrebbe nella vita reale. In ogni caso, nonostante risulti un (bel) po’ acerbo, potrebbe rivelarsi un titolo davvero interessante.

ON YOUR TAIL

Sviluppatore/Publisher: Memorable Games / Humble Games

Genere: Avventura investigativa / Life sim

Data di uscita: 2024

Arriva il momento dell’inevitabile videogioco sviluppato da un team italiano, Memorable Games, questa volta ambientato proprio in Italia, nel fittizio villaggio costiero di Borgo Marina. In On Your Tail vestiamo i panni di Diana, una giovane che si trova per caso in quello che sembra un tranquillo paesino di mare, ma che in realtà nasconde molti misteri. La demo pubblicata per lo Steam Next Fest offre un piccolissimo assaggio di quello che potremo fare a Borgo Marina: non solo scambiare quattro chiacchiere con i suoi affabili abitanti (ma lo sono davvero?) ed esplorare la seppur limitata zona di gioco (l’area della demo è molto ristretta), ma anche affrontare delle simpatiche attività collaterali, come l’immancabile minigioco della pesca o la corsa delle biglie sulla spiaggia. Già dalla demo si nota che On Your Tail è un gioco con un innegabile carisma che trasuda “italianità” da ogni pixel, sfociando di tanto in tanto nello stereotipo, ma senza strafare.

SHELL RUNNER

Sviluppatore/Publisher: Reija / indie.io

Genere: Twin-stick shooter / Extraction shooter

Data di uscita: TBA (Accesso Anticipato)

Gli sparatutto di estrazione sono notoriamente multiplayer, spesso con visuale in prima persona, ma lo studio indipendente Reija ha voluto intraprendere una strada diversa: uno shooter dall’alto, da affrontare in solitaria, con meccaniche tipiche dei videogiochi in stile Escape from Tarkov. Il risultato, perlomeno stando a questa demo, è un’opera di sicuro interessante con missioni procedurali e tanto bottino casuale da raccogliere. Vi è anche la necessità di gestire l’inventario durante ogni run, riorganizzando gli oggetti raccolti per ottimizzare lo spazio a propria disposizione. Anche in questo caso il dimostrativo rende palese che ci troviamo al cospetto di un progetto ancora un po’ acerbo, ma le potenzialità ci sono tutte e il fatto che il gioco verrà lanciato prossimamente in Accesso Anticipato potrebbe aiutare gli sviluppatori a migliorare il gioco in corso d’opera, naturalmente seguendo gli eventuali suggerimenti della community.

WILD BASTARDS

Sviluppatore/Publisher: Blue Manchu / Maximum Entertainment

Genere: FPS Roguelite

Data di uscita: 12 settembre 2024

Blue Manchu è un piccolo studio particolarmente apprezzato qui su TGM. Dopo aver dato i natali a Void Bastards qualche anno fa, il team indipendente sta per pubblicare il successore spirituale Wild Bastards. Anche in questo caso ci troviamo al cospetto di uno sparatutto in soggettiva con struttura roguelite, ma l’ambientazione – pur rimanendo fantascientifica – si sposta verso lo spaghetti western. La demo pubblicata in occasione dello Steam Next Fest ci dà un piccolo assaggio del gioco completo permettendoci di vestire i panni di alcuni dei protagonisti del gioco, i cosiddetti “Bastardi Selvaggi”, la gang criminale più pericolosa della galassia ora in fuga da chi vuole fargli nuovamente lo scalpo. Perché di nuovo? Perché i Bastardi sono già morti una volta (e moriranno ancora e ancora in ogni run), e spetta a noi recuperarne i resti sparsi nella galassia prima di farli resuscitare ed espandere la banda. Detto questo, il gioco si presenta come un FPS in cui ogni scontro si svolge in arene di dimensioni ridotte. Le sparatorie sono molto più tattiche di quanto si possa immaginare, tant’è che bisogna sfruttare al meglio le coperture e le abilità di ogni personaggio per avere la meglio, dal momento che bastano pochi colpi per farci fuori. Non mancano potenziamenti casuali, elementi RPG con tanto di progressione a livelli, e ovviamente livelli procedurali. Ogni personaggio ha uno stile di gioco differente, e già si intuiscono tutte le potenzialità del gioco completo. Provare per credere.