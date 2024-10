Steam Next Fest 2024: le demo autunnali – Speciale

L’edizione autunnale dello Steam Next Fest 2024 porta con sé un’altra grossissima infornata di demo, e naturalmente non potevamo esimerci dal provarne alcune. Questa volta abbiamo deciso di dare molto più spazio ai videogiochi più piccoli, ossia quelli che raramente trovano posto sulle varie testate, sebbene noi di TGM proviamo a fare di tutto per coprire anche quei titoli di cui spesso non sentite parlare altrove. È con questo spirito che si è svolta la nostra cernita, di cui ora potete leggere l’esito.

DICE GAMBIT

Sviluppatore/Publisher: Chromatic Ink / Spelkollektivet

Genere: RPG tattico

Data di uscita: Inizio 2025

Potrebbe ricordare un po’ Disgaea per quanto riguarda lo stile grafico ed estetico, ma con la serie di JRPG ha ben poco da spartire. Dice Gambit è invece un videogioco di ruolo tattico che ci mette nei panni di un inquisitore incaricato non solo di dare la caccia a creature mostruose, ma anche di riportare la sua famiglia all’antica gloria di tempi ormai andati. Per fare ciò, il gioco si divide in due parti egualmente importanti: vi è una parte gestionale, che si svolge nel maniero di famiglia, in cui far crescere e fiorire la propria dinastia, addestrando i personaggi per sbloccare nuove abilità da usare sul campo, ma anche intrattenendo rapporti (anche amorosi) con le altre famiglie nobili della città di Neo Talis. E poi c’è tutta la parte delle incursioni in territorio nemico, dove Dice Gambit mette in mostra la sua componente tattica in scontri a turni dove le azioni dei personaggi sono gestite tramite il lancio di dadi a sei facce. Ogni simbolo sui dadi corrisponde a una tipologia di azione: per esempio il simbolo del piede permette di muoversi, quello delle spade di attaccare, lo scudo fornisce armatura, e via discorrendo. C’è quindi una forte componente di casualità, che però man mano che si prosegue nel gioco – e questo si nota già dalla demo – può essere per così dire ammaestrata, tramite reroll e abilità speciali (attive o passive). Il dimostrativo è piuttosto generoso in quanto a contenuti offerti, nonostante il lancio del gioco sia previsto tra diversi mesi, nel primo trimestre del prossimo anno.

INTO THE RESTLESS RUINS

Sviluppatore/Publisher: Ant Workshop Ltd / Ant Workshop Ltd

Genere: Deckbuilder roguelite / Dungeon crawler

Data di uscita: Inizio 2025

Un deckbuilder roguelite con un gameplay diviso in due parti. Prima di tutto bisogna costruire un dungeon. Come? Con le carte, ovviamente. Ogni carta è una stanza che può essere dotata di abilità speciali: per esempio un’armeria garantisce all’eroe un aumento della sua potenza di attacco, la stanza con l’albero della vita offre cure, e via così. Dopo aver collegato le varie stanze, ecco che il gameplay cambia: bisogna vestire direttamente i panni di un eroe che deve avventurarsi nel dungeon appena creato, uccidendo nemici, acquisendo esperienza e risorse da spendere successivamente nella fase di creazione del dungeon. Due fasi interconnesse, dunque, che si concludono una volta arrivati alla stanza del boss finale (dopo moltissime morti, ovviamente). La demo permette di farsi un’idea ben precisa di cosa sia Into the Restless Ruins, sebbene possa risultare abbastanza ripetitiva a causa della scarsità di stanze disponibili. Nel gioco completo ci sarà molta più varietà, ma per averne la certezza bisognerà aspettare l’inizio del 2025.

NEVERLOOTED DUNGEON

Sviluppatore/Publisher: Wild Mage Games / Wild Mage Games

Genere: Dungeon crawler / Immersive sim

Data di uscita: 2025

Sviluppato da una singola persona, Neverlooted Dungeon è una lettera d’amore alle vecchie immersive sim di Looking Glass Studios, in particolare Ultima: Underworld e Thief. Con la sua ironia un po’ “british” e un level design al contempo brutale e brillante, il videogioco di Wild Mage Games catapulta il giocatore in un dungeon che non è mai stato espugnato dai numerosissimi avventurieri che ci hanno provato, e i cui cadaveri sono ancora lì a testimoniare quanto sia difficile raggiungere la stanza del tesoro e fuggire dalle segrete. Le trappole si nascondono in ogni dove, mentre i nemici in questa demo che comprende solo le battute iniziali dell’avventura sono pochi, sebbene anche un semplice ratto possa fare molto male. Come affrontare le varie sfide dipende interamente dal giocatore, come vuole la ricetta di ogni buona immersive sim: saltare una trappola o lanciare un teschio per attivarla da lontano? Attaccare un nemico a testa bassa, oppure calciare una cassa attraverso il fuoco per farla precipitare proprio sul malcapitato e farlo morire tra atroci sofferenze? E se fossimo noi a morire? Niente panico, perché il cadavere si unirebbe a quelli dei tanti altri avventurieri che hanno provato a espugnare il dungeon, rimanendo esattamente lì dove siamo morti, così da permetterci di recuperare il bottino con l’eroe successivo partito dall’ultimo checkpoint visitato. Per essere un progetto sviluppato da una singola persona, Neverlooted Dungeon promette davvero bene. In questo caso la pubblicazione è prevista durante il 2025.

THE PRECINT

Sviluppatore/Publisher: Fallen Tree Games / Kwalee

Genere: Sandbox poliziesco

Data di uscita: Fine 2024

Come sarebbe un GTA vissuto dall’altra parte della barricata? A questa domanda prova a dare risposta Fallen Tree Games, che con The Precint mette i giocatori nei panni di una recluta della polizia di Averno City, all’inizio degli anni Ottanta, nel bel mezzo di una guerra tra bande rivali che sta dilaniando la città. La demo predisposta dagli sviluppatori in occasione dello Steam Next Fest è molto breve, dura appena una mezz’ora, ma offre una panoramica completa dei diversi sistemi di gioco su cui si poggia The Precint. Si comincia con lo sventare una rapina in banca, con tanto di sparatoria tra criminali e forze dell’ordine, un successivo inseguimento tra le strade cittadine e l’arresto dei banditi (ricordate di leggere i loro diritti!). Non manca il noioso lavoro di assegnazione delle multe per divieto di sosta e le occasionali reprimende ai graffitari, per finire con un inseguimento pilotando l’elicottero della polizia. Purtroppo il dimostrativo non permette di testare la bontà – o meno – dell’open world, né di sperimentare con le fasi investigative che dovrebbero avere un ruolo centrale nel gioco completo. Salvo imprevisti, The Precint dovrebbe uscire entro fine anno.

ROGUE FLIGHT

Sviluppatore/Publisher: Truant Pixel / Perp Games

Genere: Sparatutto su rotaia

Data di uscita: 25 ottobre 2024

Quello confezionato da Truant Pixel è uno sparatutto su rotaia che sono sicuro farà la felicità degli appassionati di anime giapponesi trasmessi a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Anche in questo caso la demo è piuttosto corta, tant’è che permette di affrontare solamente il tutorial e la prima missione della campagna, ma riesce a dare una botta di adrenalina assurda grazie alla sensazione di velocità davvero pazzesca che restituisce il sistema di controllo della navicella guidata dalla protagonista. Lo scopo del gioco è quello di eliminare la flotta automatizzata controllata da un’intelligenza artificiale impazzita che ha quasi portato l’umanità all’estinzione. Tra avvitamenti, attacchi speciali in “bullet time”, missili a ricerca e potenziamenti da sbloccare, questo shooter arcade rischia seriamente di rivelarsi la sorpresa finale di questi ultimi mesi dell’anno. Dichiaratamente ispirato a Star Fox e After Burner, Rogue Flight ha dalla sua anche un’ottima colonna sonora e una direzione artistica particolarmente ispirata. Inoltre gli sviluppatori fanno sapere che lo sviluppo del gioco è completo, tanto che la data di uscita è dietro l’angolo: il 25 ottobre.

STONEMACHIA

Sviluppatore/Publisher: Crossfall Games / Crossfall Games

Genere: Action RPG / Soulslike

Data di uscita: 2025

Chiudiamo questa panoramica sulle demo dell’edizione autunnale dello Steam Next Fest 2024 con una produzione tutta italiana. Stonemachia è un action RPG che strizza l’occhio ai Souls di FromSoftware e che si ispira all’arte e alla cultura nostrana. Nel videogioco di Crossfall Games impersoniamo un Pedone che può trasformarsi in altri pezzi degli scacchi, come il Cavallo, la Torre o l’Alfiere, acquisendo abilità diverse in base alla trasformazione. La demo presenta un breve prologo in cui vengono illustrate le basi di movimento, attacco e difesa (qui la parata è molto forte e fa danni ad area), seguito da un primo assaggio del gioco vero e proprio, dove ci si avventura nei dintorni di un villaggio abitato da dei topini terrorizzati dalle creature malvagie di cui dobbiamo sbarazzarci. In linea di massima Stonemachia si presenta bene, nonostante il dimostrativo sia pesante come un macigno e male ottimizzato. È sicuramente un’opera molto ispirata che può dire la sua nell’ormai inflazionato sottogenere dei soulslike, soprattutto perché traspare la volontà di realizzare un prodotto ironico, quasi dissacrante nei confronti del genere di appartenenza. È però un’opera ancora molto grezza, perlomeno stando a questo dimostrativo, ma c’è sicuramente del tempo per mettere a posto il tutto dal momento che l’uscita è prevista in un generico 2025.