Bandai Namco Hands on Event – Speciale

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, di cui avete letto l’anteprima qualche giorno fa, non era che la punta di diamante, il pacco di Natale in ritardo di un mese, di un evento ben più corposo che ci ha permesso di saggiare la line-up Bandai Namco di questo inizio 2020. Quattro titoli per quattro brand di enorme successo che prendono vita dalle pagine dei manga (e dagli anime) per diventare sostanza fluida e interattiva nelle mani dei giocatori. Tre seguiti, un inedito, parecchi schiaffi virtuali che voleranno a destra e a manca, riempiendo lo schermo di colori, eroismo e follie assortite di stampo nipponico. E se l’usanza del tie-in si è un po’ persa in occidente, in Giappone sembra oggi più brillante e solida che mai. Via con la carrellata di hands-on.

One Piece Pirate Warriors 4

Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Switch Uscita: 27/3/2020

Arrivata ormai alla quarta iterazione, il musou a tema piratesco di Koei Tecmo ha trovato una sua dimensione. È sui contenuti che One Piece Pirate Warriors 4 dilaga, con più personaggi, più missioni, più varianti, più casino. Harder, better, faster, stronger direbbero i Daft Punk. Per la prova abbiamo scelto una delle new entry nel roster, ovvero Big Mom, uno dei quattro imperatori della saga, che permette dall’alto della sua stazza colossale un approccio alle battaglie particolarmente devastante e soddisfacente, contro nemici piccoli come formiche pronti ad essere schiacciati dalla furia dei suoi attacchi elementali.

My Hero One’s Justice 2

, assolutamente spensierata nell’atto di menare ma senza rinunciare all’tipica del genere, che ci vedrà correre per tutta la mappa con l’obiettivo di aiutare gli alleati e conquistare aree. C’è poi una certa imprevedibilità nell’aria, conche entreranno in scena per ribaltare le sorti della battaglia ed, oltre a una distruttibilità delle stesse ancora più accentuata. Va da sé che il vero gusto dell’opera sarà vivere direttamente alcune delle sequenze più incredibili dell’anime, declinate in questo particolare genere videoludico. Sotto questo punto di vista c’è tuttatelevisivi senza accusare un minimo di fatica.

Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Switch Uscita: 13/3/2020

Altro giro altro fenomeno di magnitudo devastante, My Hero Academia, con BYKING Studios pronta ad espandere e arricchire la formula già abbastanza apprezzata del primo One’s Justice. Abbiamo potuto saggiare il combat system di questo dinamico picchiaduro 3D strutturato ad arene, che fa certamente dello spettacolo il suo cavallo di battaglia. Gli scontri sono ben movimentati, intensi, imprevedibili, soprattutto grazie alla distruttibilità degli ambienti, che cederanno sotto colpi abbastanza potenti regalando al giocatore quella croccantezza tipica dei pugni virtuali ben assestati.

Il roster è corposo e pare davvero ben variegato, abbastanza da far venire voglia di provare tutti gli eroi e scoprire le. Colpi speciali, super da scatenare prosciugando l’apposita barra e due compagni da chiamare in causa nel momento del bisogno sono i tre, non pulitissimo come ci si aspetta da un picchiaduro, difetto che però non pesa eccessivamente data la natura non particolarmente tecnica del combattimento. Anche per questo motivo, appena preso il pad in mano ci si muove spinti dall’intuito e si riesce a combinare pure qualcosa di decente, alle volte addirittura spettacolare., tendenzialmente la critica più aspra che veniva mossa al primo capitolo, perché a livello di botte supereroistiche sembra che le misure siano già state prese.

