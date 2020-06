Street Power Football Anteprima

Se siete stanchi del solito dualismo FIFA/PES e siete alla ricerca di un gioco di calcio più “leggero”, questa estate potreste trovarvi di fronte al titolo che soddisfa le vostre esigenze…

Videogioco sportivo arcade. Quale è il primo titolo che viene in mente pensando a questa categoria? Non so quale sia la vostra risposta, ma la mia è sicuramente NBA Jam. Un concentrato di divertimento, che riusciva a essere al tempo stesso accessibile ma non banale. Per questo motivo quando Micheal Sportouch, presidente di SFL Interactive, ha citato proprio NBA Jam come punto di riferimento per la nuova produzione del team transalpino, la mia attenzione è salita ai massimi livelli.

NON SOLO GOL

L’evento “hands off” di Street Power Football, se da un lato non ha potuto fornire indicazioni di rilievo per quanto riguarda il feeling pad alla mano, dall’altro ha messo in mostra tutta una serie di caratteristiche interessanti.

L’impressione è che il team di sviluppo, con un lavoro che si è protratto per oltre due anni, abbia voluto creare un’esperienza di gioco che non sia incanalata in un’unica direzione ma che sia in grado di proporre diverse anime. Può sembrare un discorso strano considerando la natura del calcio, ma in realtà Street Power Football è un titolo dai molteplici volti.

A conferma di quanto appena scritto, un rapido tour delle modalità evidenzia come, a cui si affiancano varianti a base di evoluzioni e bersagli da colpire.

L’aspetto che lascia maggiormente ben sperare è il fatto che ogni singola modalità disponga di una differente interfaccia, di un sistema di controllo e di regole specifiche che la rende per certi versi unica. Esibendosi nel Freestyle, ad esempio, si ha quasi l’impressione di trovarsi all’interno di un rhythm game, con l’accompagnamento musicale che detta il tempo dei palleggi e dei movimenti.

Un mix di velocità e riflessi, in cui il punteggio finale sarà decretato da fattori quali la precisione nell’esecuzione e la fantasia., variante in cui è la mira a diventare l’assoluta protagonista., in cui l’obiettivo è quello di infilare la palla all’interno di bidoni o di

Per ogni tiro sarà possibile impostare potenza, altezza ed eventuali effetti in ambienti via via più complessi, che presenteranno anche ostacoli da evitare e bersagli posti a notevole distanza. Riuscire nell’impresa di colpirli tutti non sarà facile e, a quanto dichiarato da Micheal Sportouch, potrebbero essere necessarie diverse ore per riuscirci.

