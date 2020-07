Il giovane rampollo di una famiglia di avventurieri va alla ricerca del padre scomparso, imbattendosi nei segreti di un inquietante paesotto di pirati.

Tra le vittime più illustri del Coronavirus, per noi giornalisti, ci sono le conferenze e gli eventi stampa con cui le aziende, a suon di slide e di ottimi manicaretti al tavolo del catering, cercavano di carpire la nostra attenzione e ottenere ampi spazi su siti e giornali. Così, quando Intel mi ha invitato a partecipare a “Join the Indie”, un evento in realtà virtuale sulla piattaforma AltspaceVR, non ho potuto esimermi. Del resto avevano pensato proprio a tutto: perfino a spedire ai partecipanti una lunch-box in sostituzione del catering si cui sopra. All’evento, in ogni caso, hanno partecipato diverse realtà del mercato indipendente italiano: Gamera Interactive, Invader Studios, Mixed Bag, 3DClouds, 34BigThings, Stormind Games, Studio Evil e soprattutto VLG Publishing, editore del gioco di cui parliamo. Solo di questo, perché degli altri ne avevamo già parlato in precedenza.

DA GRANDE AVREI VOLUTO FARE IL PIRATA!

Monkey Island, oltre a essere una delle pietre miliari delle avventure “punta e clicca” è anche una delle più formidabili fonti di ispirazione per chi, in seguito, ha voluto cimentarsi nella realizzazione di giochi dello stesso genere. Peraltro, giusto la per memoria storica di TGM, qui trovate riportato un vecchio pesce di aprile sul terzo capitolo, apparso sulla nostra amata rivista tanti anni fa.

Qui, però, ci troviamo di fronte a una formale dichiarazione d’amore, con uno stile grafico moderno ma con le stesse prospettive superdeformed, citazioni esplicite di battute ed enigmi “storici” e, nella libreria del giovane protagonista di questa nuova avventura, trova spazio perfino un romanzo intitolato nello stesso modo.

UNA STORIA TRAVAGLIATA

Certo, nessuno si è messo in testa di eguagliare il grande classico (quello di sicuro non potrà mai accadere, anche perché il giorno che accadrà non sarà accaduto lo stesso: il bello dei classici è proprio questo), ma chi ha adorato ilsi troverà certamente a suo agio., in ogni caso, è figlio di avventurieri e non può fare altro che seguirne le orme: il padre è scomparso nel nulla dieci anni prima, la madre è in giro per il mondo alla ricerca di chissà quale manufatto e il povero Willy, nonostante la giovane età, ha dovuto capire in fretta il concetto di “indipendenza”. L’arrivo di una lettera vergata dal padre dieci anni prima, oltre a gettare qualche dubbio sull’efficienza del servizio postale, lo obbligherà a raggiungere la vicina. La cittadina, che in passato diede rifugio a una banda di pirati, è gotica, decadente e piena di segreti. Ma il

Composto da oltre 50 location interamente esplorabili e interattive, Willy Morgan and the Curse of Bone Town sarà un’avventura grafica in 2.5D strutturata come un “semi open world”, per usare le parole di Ciro Camera, CEO e Fondatore di Imaginarylab.

Noi di TGM lo abbiamo avvicinato con la promessa di dividere la lunch-box e gli abbiamo chiesto quanto fosse stato complicato realizzare un gioco di questo genere: «L’idea risale al 2014. Era in una fase estremamente embrionale e limitata, soprattutto per la paura di non riuscire a superare alcuni aspetti tecnici che avremmo incontrato nello sviluppo.

Ma il progetto non si è mai fermato:(la prima bozza prevedeva lo svolgersi dell’intero gioco all’interno della sola casa di Willy, con una trama molto diversa). Poi ho incontrato un amico di vecchia data (l’attuale programmatore del gioco,) a cui ho sottoposto l’idea, e mi ha dato il suo fondamentale supporto. Da lì in poi abbiamo cominciato a lavorarci con maggiore continuità, con l’aiuto di(che è entrato nel team in veste di character designer) ed(in veste di animatore)».

