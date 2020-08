Prima di iniziare questa disamina sulla nuova versione di Onward, necessariamente incompleta e priva di un vero giudizio finale, occorre un’essenziale premessa che prescinde dai difetti: il gioco di Downpour Interactive è un notevolissimo simulatore di moderna fanteria in prima persona anche su Oculus Quest, senza veri paragoni su qualsiasi piattaforma VR disponibile.

Alcune mappe non sono ancora presenti, idem per funzioni importanti già indicate col loro riquadro in-game, come il Workshop con mappe/contenuti creati dagli utenti e un’opzione per ulteriori modalità alternative, ma il cuore del gioco è già presente con tutte le centrali tipologie di partite e le sue peculiari meccaniche. Queste, benché toccate anch’esse dalla riduzione tecnica nella misura che vedremo, rappresentano ancora la purezza dello scontro a fuoco tattico su base iper-realistica, senza puntatori aggiuntivi per la mira, minimappe o altre note semplificazioni ludiche (a parte la siringa per curare il proprio soldato, ma qualcosa doveva pure fare eccezione). Tuttavia, nell’accesso anticipato sono ancora evidenti alcuni limiti che dovranno essere superati dallo sviluppatore, per quanto sia facile consigliare l’acquisto di Onward su Quest anche allo stato attuale: come detto, non c’è niente di simile là fuori.

WIRELESS WAR

Anche all’ingresso di questa versione (interamente in inglese come l’altra per PCVR) la prima cosa essenziale è passare del tempo nel poligono di tiro, dal momento che ogni gingillo ricreato in Onward funziona quasi esattamente come la sua controparte reale.

, naturalmente), dopo aver appreso i gesti per cambiare caricatori, ricaricare con l’espulsione dei proiettili e impugnare rigorosamente a due mani l’arma, ma ogni altro pezzo presente – dagliai, dallea tutti gliche possono essere montati sulla base (e via così) – necessita di specifici gesti più o meno intuitivi che riproducono quelli reali. Obiettivi e posizioni dei compagni verranno comunicati sempre “fisicamente” con unda afferrare dietro la schiena, col quale potremo persino guidare un– ovviamente con i suoi comandi dedicati – e metterlo ain uno dei limitati slot di equipaggiamento a disposizione.Quando si è soddisfatti e si è appresa un’ulteriore azione fondamentale, ovvero l’atto di, proprioin quella posizione, è possibile darsi da fare in una dellepresenti (alcune sono semplici varianti notturne tra deserti, città, stazioni di metropolitana e altre ambientazioni) con la modalità che più vi intriga: indovremo semplicemente uccidere tutti i nemici senza respawn, inattivare (con relativo codice da tenere a mente e digitare) o difendere un apparecchio per le trasmissioni satellitari, inuccidere e proteggere un personaggio VIP mal equipaggiato, o nell’ormai diffusissimo gun-mode acquisire una nuova arma a ogni kill; ci sono poi un paio di opzioni cooperative,, rispettivamente con l’obiettivo di uccidere tutti i nemici controllati dalla CPU o resistere alle ondate fino all’arrivo di un elicottero, a fronte diche ai livelli più alti truccano un po’ le carte a livello percettivo e di riflessi, ma risultano sicuramente

