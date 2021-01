In attesa di mettere le mani sulla versione completa dell’ultima fatica di IO Interactive, abbiamo potuto provare in anteprima i primi due livelli di Hitman 3 e toccare con mano le novità di questa nuova iterazione del franchise.

Sviluppatore / Publisher: IO Interactive / IO Interactive Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 18+ Disponibile Su: PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia, Switch

Devo ammettere che l’ultima avventura dell’Agente 47 è uno dei titoli che più ho atteso in questi ultimi mesi. Il perché è presto detto: Hitman 3 è il capitolo conclusivo della trilogia iniziata con il reboot pubblicato nel 2016. Un viaggio tormentato per lo studio di sviluppo danese, passato dapprima da un rapporto difficile con Square Enix, per poi approdare tra le braccia di Warner Bros. Interactive, e infine arrivare a pubblicare autonomamente quest’ultima iterazione della serie.

Nonostante tutto, però, la qualità delle produzioni targate IO Interactive si è sempre mantenuta su un livello particolarmente elevato. La filosofia di quel “World of Assassination” inaugurata poco più di quattro anni fa ha fatto sì che Hitman diventasse una sorta di piattaforma in continua evoluzione, capace di introdurre novità incrementali in grado di migliorare un impianto ludico privo di particolari sbavature.

NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

Ciò detto, le prime ore trascorse in compagnia del pelatone col codice a barre sono state all’insegna della conferma di avere tra le mani un titolo molto solido, che va a rifinire ulteriormente una formula di gioco di per sé già valida. La prima novità che balza immediatamente all’occhio è la presenza di un nuovo gadget tra quelli a disposizione di 47: si tratta di una speciale fotocamera utile non solo a scattare fotografie di documenti o indizi, ma anche a sbloccare da remoto serrature elettroniche e raggiungere aree altrimenti inaccessibili.

Una curiosità non di poco conto: d’ora in avanti, le scorciatoie sbloccate in un livello durante un primo playthrough rimarranno disponibili anche nelle partite successive. Ciò significa, per esempio, che aprendo una porta chiusa a chiave in un determinato punto del livello, quella porta rimarrà sempre aperta anche nelle partite seguenti.

La moderna trilogia di Hitman ha sempre favorito l’esplorazione e la rigiocabilità delle diverse ambientazioni, ma ora vi è un incentivo aggiuntivo che ricompensa i giocatori più curiosi. Persino, facendo sì che gli utenti acquisiscano punti esperienza a prescindere dalle modalità di gioco scelte, offrendo un avanzamento più organico e un sentiero di progressione molto più chiaro. Senza contare che Hitman 3 è sostanzialmente una piattaforma unica che racchiude al suo interno tutti gli oggetti e i livelli dei due titoli precedenti, questi ultimi opportunamente rimaneggiati.

