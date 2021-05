scarlet nexus anteprima

Scarlet Nexus ci porta in un futuro al sapore di cyberpunk, nel quale a farla da padrone sono i poteri psichici e quell’estetica nipponica che da sempre rappresenta un’influenza importante per il genere.

Sviluppatore / Publisher: Bandai Namco / Bandai Namco Prezzo: 49,99€ (PC), 69,99€ (Console) Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 16 Disponibile Su: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di lancio: 25 giugno 2021

Domanda a tutti coloro che hanno giocato a Control: qual è la cosa che vi è rimasta più impressa del gioco? Ok, a parte la Oldest House, l’ambientazione, i personaggi, la narrazione… insomma, io volevo che mi diceste quanto è figo schiantare blocchi di cemento addosso ai nemici, ecco.











E che c’entra con Scarlet Nexus, vi chiederete voi? Presto detto: i due protagonisti della nuova avventura action RPG creata da Bandai Namco, Yuito Sumeragi e Kasane Randall, hanno dalla loro il potere delle psicocinesi, che permette loro di pigliare qualunque elemento dello scenario gli capiti a tiro e di lanciarlo con immane violenza verso gli Estranei, pericolosi mutanti con una spiccata passione per i cervelli umani.

DIO AMA, L’UOMO UCCIDE (GLI ESTRANEI)

I due, ovviamente, non sono soli nella loro lotta. Le fasi iniziali del gioco li vedono alle prese con gli ultimi passaggi prima di entrare a pieno titolo nella FSE, la Forza Soppressione Estranei, che raccoglie individui dotati di poteri psichici per renderli un corpo specializzato nel combattere contro questa temibile minaccia. La connessione speciale di cui godono di questi combattenti consente loro di “condividere” i propri poteri, il che significa che nel corso degli scontri potremo ricorrere ai nostri alleati per, ad esempio, potenziare con le fiamme i nostri attacchi, o muoverci a velocità talmente elevata da far andare il mondo attorno a noi al rallentatore, o di rendere il nostro corpo resistente agli attacchi nemici.

Ovviamente, l’uso dei poteri alleati così come quello della nostra psicocinesi sono legati a risorse specifiche. Se per i nostri compagni la barra si riempie col tempo, il modo più efficace per ripristinare l’energia necessaria per scagliare elementi del circondario adosso all’Estraneo di turno è usare gli attacchi corpo a corpo. Scarlet Nexus incentiva la cosa con un suo sistema di combo, che ci permette di concatenare a una sequenza di attacchi normali il lancio di un oggetto, o viceversa sfruttare quest’ultimo per balzare addosso al nemico con una sequela di sferzanti colpi di spada (o affilate lame fluttuanti, nel caso di Kasane).

Non è semplicissimo spiegarlo a parole, ma quando ci si trova a giocare pad alla mano il senso di ritmo che dà questa combinazione di attacchi, dell’uso di poteri secondari e di spettacolari esecuzioni è davvero ben riuscito. Per carità, magari ci troviamo comunque lontani dalla complessità di uno di un, ma il combattimento di Scarlet Nexus. Al limite, ci può essere qualche perplessità minore dovuta a un sistema di lock-on che non sempre sembra funzionare benissimo o al fatto che i nemici sembrano spesso ignorare volutamente i compagni di squadra per venire a menare noialtri, ma si tratta appunto di sbavature più che di crimini imperdonabili.

