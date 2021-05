Siamo stati invitati a provare in anteprima una delle principali novità di Total War: Warhammer III, trascorrendo un paio di ore in compagnia del capitolo finale della trilogia targata Creative Assembly.

Sviluppatore / Publisher: Creative Assembly / SEGA Prezzo: € 59,99 Localizzazione: Completa Multiplayer: Online PEGI: 16+ Disponibile Su: PC (Steam) Data di lancio: 2021

È ormai più di un anno che facciamo i conti con questa maledetta pandemia. La crisi sanitaria globale ha stravolto tutti gli aspetti della nostra vita e ha interessato qualsiasi settore produttivo, compresa l’industria dei videogiochi. Una delle conseguenze di questa situazione è la rivoluzione che ha coinvolto gli eventi per la stampa.











Per un titolo importante come Total War: Warhammer III non è difficile ipotizzare che in tempi migliori avremmo potuto partecipare a un vero e proprio press tour in presenza di sviluppatori e addetti ai lavori; invece questa volta ci siamo dovuti accontentare di un evento virtuale che ha permesso al sottoscritto di visionare una lunga presentazione video e di toccare con mano una versione in divenire dell’opera in lavorazione presso Creative Assembly, giocata in prima persona sì, ma via streaming attraverso la connessione diretta a una delle macchine messe a disposizione in remoto dal team di sviluppo.

LA MORSA DEL CAOS

Prima di tutto, però, è d’obbligo un breve preambolo circa la portata di questo strategico in tempo reale che andrà a concludere la trilogia ispirata al gioco di miniature da tavolo prodotto da Games Workshop. In quanto capitolo finale, Total War: Warhammer III rappresenta senza ombra di dubbio il titolo più ambizioso tra i tre, nonché quello in cui lo studio britannico si è sentito in dovere di sperimentare nuove soluzioni ludiche.

Il gioco vedrà le forze di Kislev e del Grande Catai fronteggiare un’invasione demoniaca su larga scala da parte delle diverse forze controllate dai quattro grandi demoni del Caos.



I due regni umani si ritroveranno dunque faccia a faccia con i servitori di Nurgle, il dio della malattia e della pestilenza, di Slaanesh, signore degli eccessi, di Tzeentch, il manipolatore di destini, e di Khorne, la divinità del massacro e del sangue. Solo questi due baluardi si frappongono tra i demoni e il resto del mondo di Warhammer,

Continua nella prossima pagina…