sherlock holmes chapter one anteprima

Sviluppatore / Publisher: Frogwares / Frogwares Prezzo: 39,99€ Localizzazione: Testi PEGI: 16 Multiplayer: Assente Disponibile Su: PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 2021

Dopo l’esperienza acquisita con The Sinking City, Sherlock Holmes Chapter One è un nuovo videogioco di Frogwares ispirato alle indagini del noto investigatore londinese residente al 221B di Baker Street. Come in molti altri casi, non ci troviamo di fronte a una trasposizione dei romanzi originali di sir Conan Doyle ma a una nuova avventura liberamente ispirata ai medesimi e, un po’ come accadde nel film del 1985 Piramide di Paura, andiamo a scoprire qualche aspetto della sua gioventù, quando a soli vent’anni era già un talentuoso osservatore dotato di uno spiccato intuito e di una grande capacità di analisi, ma ancora lungi dal diventare il detective che tutti conosciamo.

Holmes e il suo amico Jonathan fanno ritorno nell’immaginaria isola di Cordona, nel mar Mediterraneo, un esotico crocevia di culture dove si incontrano un po’ tutti gli stili di vita delle coste che si affacciano su quel mare. C’è un po’ di Europa e un po’ di Africa lì a Cordona, dove i due hanno passato i primi dieci anni di vita finché la morte improvvisa di Miss Violet, mamma di Sherlock, non ha convinto l’intera famiglia a trasferirsi a Londra. Ma sono passati altri dieci anni e una visita alla tomba – e ai luoghi felici dell’infanzia – si trasforma per il dinamico duo in un nuovo caso su cui scervellarsi. Anzi, due. Insomma, un po’ come Scooby Doo e Jessica Fletcher, ogni volta che Holmes va da qualche parte c’è un nuovo mistero da risolvere.

UN RIENTRO POCO ENTUSIASMANTE

Nelle primissime battute del gioco, possiamo osservare Sherlock alle prese con un potente mal di mare e, una volta raggiunta la terra ferma, il suo ingresso in un lussuoso hotel dell’isola. La stanza non è ancora pronta e così Jonathan lo invita a sedersi a un tavolo e a bere qualcosa, accorgendosi però che un altro avventore, poco prima, ha dimenticato lì il suo bastone da passeggio. Per ingannare l’attesa e coinvolgere l’amico in una delle sue inutili scommesse, Jon sfida Holmes a trovare il proprietario del ligneo accessorio e a procedere alla sua restituzione, seguendo da vicino le indagini e commentandole nel suo diario personale.

Come chiaramente avrete potuto intuire, questo simpatico preambolo è ciò che servirà al giocatore per impratichirsi con le dinamiche di Sherlock Holmes Chapter One: spostamento, osservazione, analisi e ragionamento. Ci sarebbe anche il combattimento, ma nella demo concessaci per l’anteprima era del tutto assente e, per tanto, ci tocca rimandare questo aspetto alla recensione del gioco completo, presumibilmente dopo l’estate.

