F1 2021 anteprima

Altro anno, altro mondiale di Formula 1. Come da undici anni a questa parte, anche F1 2021 è nelle mani di Codemasters. Ci sarà pure un motivo.

Sviluppatore / Publisher: Codemasters / Electronic Arts Prezzo: 59,99€ (Steam), 69,99€ (PlayStation, Xbox) Localizzazione: Completa Multiplayer: Competitivo Online PEGI: 3 Disponibile Su: PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 13 luglio 2021

In una mossa degna del più clamoroso acquisto di mercato per cui i fan della Formula 1 sanno di potersi aspettare annunci eclatanti da parte dei top team da un momento all’altro, pochi mesi fa Electronic Arts ha comprato Codemasters, unica detentrice dei diritti del motorsport per eccellenza.











Troppo presto per vedere appieno le implicazioni di questo cambiamento epocale in F1 2021, in uscita il 13 luglio per PC e console, ma la nuova direzione già si intravede.

LOOSE CANNON

Durante la presentazione a porte (virtuali) chiuse per la stampa, il primo argomento di cui ci ha voluto parlare il Director del franchise Lee Mather è anche la novità più significativa di quest’anno. Si chiama “Braking Point” e rappresenta la svolta più radicale di sempre in direzione narrativa per la serie. Fin da quando esiste la modalità Carriera, ognuno di noi ha potuto vivere nei panni di un pilota che sgomita verso le vette della classifica cercando di farsi notare dalle squadre più blasonate; elementi più recenti, come le rivalità, hanno via via aggiunto maggiore spessore a questo tipo di esperienza. Adesso però stiamo parlando di una vera e propria modalità storia. Chiunque abbia giocato di recente a un FIFA o un NBA sa bene cosa aspettarsi, e in effetti la Formula 1 pare lo sport ideale per una campagna narrativa.

I motivi sono molti, innanzitutto la centralità del ruolo del pilota nel team lo rende ancor più protagonista di un atleta che fa parte di uno sport di squadra, e poi i bolidi a quattro ruote sono inerentemente associati a un livello di pericolo elevatissimo, la cui drammaticità si sposa perfettamente con l’idea di ritagliarci attorno una storia emozionante. Nell’esperienza che potremo provare tra poco più di un mese, vestiremo i panni di un giovane talento di Formula 2 che cerca di farsi strada verso la classe maestra.

Durante la prima stagione in Formula 1 potremo scegliere una guida tra i cinque team “minori” del 2020, per poi cercare gloria lungo il percorso tracciato dagli scrittori di Codemasters; anche se avremo modo digli eventi avranno uno svolgimento lineare e promettono di offrirci emozioni e suspence degne del miglior episodio dello show di Netflix. Oltre a questa novità, rimarranno le modalità che conosciamo ormai bene, sia la Carriera che “My team”, i cui ritocchi sembrano pensati per offrire a un maggior numero di giocatori possibile un gioco da tenere installato sul proprio hard disk a lungo.

In particolare, sto pensando al livello di personalizzazione davvero elevato messo a disposizione dalla “Expert mode”, la quale consente di raffinare una quantità di aspetti che va al di là dell’abilità dei piloti gestiti dall’IA, e include altri elementi come la velocità di sviluppo di nuovi componenti e il favore ricevuto dopo ogni risultato. Poter modificare tutti questi parametri, sia per sé che per gli avversari, sembra una buona opportunità per rendere più appaganti le ore al volante per chi compra il titolo Codemasters anno dopo anno, dando loro modo di aggiustare i settaggi del gioco come se si trattasse di modificare l’assetto della propria vettura e ritagliarne le caratteristiche intorno al proprio stile di guida.

Continua nella prossima pagina…