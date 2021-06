Battlefield 2042 anteprima

Basta rumor, leak e insinuazioni, è tempo di verità rivelate direttamente da DICE: Battlefield 2042 sta arrivando e ha tutta l’intenzione di rivoluzionare il concetto di guerra multiplayer.

Sviluppatore / Publisher: DICE / Electronic Arts Prezzo: da 59.99€ Localizzazione: N.D. Multiplayer: Online Competitivo PEGI: N.D. Disponibile Su: PC (Origin, Steam, Epic Game Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One Data di Lancio: 22 ottobre

Evolvere la formula che ha reso celebre la serie per creare la più coinvolgente esperienza sandbox multigiocatore che ci sia: questo è l’obiettivo di DICE e la mission di Battlefield 2042, ma l’anteprima cui ho partecipato mi ha svelato molto altro.

THE NEXT GEN OF BATTLEFIELD

Anno 2042. La Terra, o quel che ne resta. Numerose nazioni sono collassate a causa della scarsità di risorse, la più grande crisi di rifugiati della storia dell’umanità è realtà e lo sono anche gli innumerevoli senza patria, i No-Pats. Nel bel mezzo di una crisi senza precedenti, Stati Uniti e Russia hanno trascinato il mondo in una guerra totale. In nome del futuro di tutti i rifugiati e non per la gloria di una delle due bandiere sotto cui combattono, gli Specialisti No-Pats sono chiamati ad affrontare l’apocalisse in prima linea. È questo l’incipit di Battlefield 2042, il nuovo capitolo dell’indimenticato franchise da battaglia. Durante la recente preview gli sviluppatori hanno rivelato vari particolari intriganti, oltre a mostrare il reveal trailer e… anche se ancora non tutto può trapelare è meglio non perdere altro tempo, c’è molto da dire sul nuovo attesissimo Battlefield 2042.











Detto della storia, tocca all’ambientazione. Il setting è simile a quello dei giorni nostri, il 2042 non è così distante dal 2021, ma comunque potremo contare su armi, equipaggiamento e veicoli tecnologicamente avanzati. Per quanto concerne le mappe invece si sa che al lancio saranno sette: Kaleidoscope (Sogdo, Corea del Sud), Manifest (Brani Island, Singapore), Orbital (Kourou, Guyana francese), Discarded (Alang, India), Renewal (Eastern Desert, Egitto), Hourglass (Doha, Qatar) e Breakaway (Queen Maud Land, Penisola Antartica). Battlefield 2042 sfrutterà l’ultima versione del Frostbite e spremerà gli hardware di nuova generazione per permetterci di combattere in mappe enormi capaci di contenere fino a 128 giocatori (su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, su old gen al massimo saranno 64).

THE EVOLUTION OF THE FRANCHISE

I campi di battaglia non saranno addobbati solo da luoghi, obiettivi e settori in cui sarà vitale cambiare sia approccio che strategia, ma, pericoli ambientali ed eventi mondiali come i tornado, le tempeste di sabbia o il lancio di un missile (che può andare a buon fine o no) ad aggiungere svariati livelli di imprevedibilità alle partite. Questi eventi sulla carta sono uno spettacolo perché, garantendo pertanto la presenza di una variabile impazzita da temere e magari sfruttare a proprio vantaggio. Sì, il marchio di fabbrica della serie ovviamente sarà presente, quindi preparatevi mentalmente a una distruzione degli scenari senza precedenti.

In termini di contenuti stiamo parlando di un FPS online diviso in tre distinte esperienze multigiocatore: All- Out War, Hazard Zone e una terza “lettera d’amore ai fan di Battlefield” che verrà svelata durante l’evento EA Play Live del 22 luglio. Se di Hazard Zone si sa solo che sarà un’inedita e altamente rischiosa modalità a squadre (ma non sarà un Battle Royale!), su All-Out War i dev si sono sbottonati maggiormente. Dalle loro parole è chiaro che possiamo tranquillamente definirla l’esperienza perfetta per chi brama i conflitti su vasta scala, per intenderci quella in cui i patiti di Conquest e Breaktrough (le due modalità che compongono All-Out War) quasi sicuramente spenderanno gran parte del loro tempo online.

