Koch Media, gli indie e Prime Matter: ecco i primi 12 giochi

Koch Media presenta la sua nuova etichetta “premium”: Prime Matter. Due parole, un nuovo publisher. O, per essere più precisi, una nuova etichetta targata Koch Media, che si occuperà del lancio e della distribuzione dei titoli di maggior peso della multinazionale fondata nel 1994 da Frank Koch e da Klemenz Kundratitz.

Con base a Monaco di Baviera, Prime Matter avrà a disposizione un ampio catalogo di produzioni già nelle mani di Deep Silver come Phoenix Point, i DLC di Wasteland 3, Iron Harvest, la definitive edition di Outward, Mount & Blade II e Kingdom Come. A queste si sommeranno tante novità, dodici delle quali sono state presentate nel corso dell’evento riservato alla stampa.

PAYDAY 3

Per dare inizio alle danze, Koch Media ha deciso di partire con qualcosa di noto. Il primo titolo presentato per la nuova etichetta Prime Matter è infatti Payday 3, terzo capitolo dedicato alle avventure del gruppo di rapinatori più famosi della storia dei videogiochi (ok, forse ho un po’ esagerato… diciamo uno dei più famosi). Una presentazione, è bene sottolinearlo in maniera chiara, piuttosto scarna in quanto a contenuti. Erik Wonnevi, game director del gioco, ha sottolineato come le avventure del quartetto proseguiranno la linea narrative sviluppata nei precedenti episodi, con una serie di colpi che presenteranno situazioni degne delle migliori pellicole action hollywoodiane. Previsto in uscita su PC e console e sviluppato su Unreal Engine 4, Payday 3 ha una data di lancio fissata per il 2023. Sì, un generico 2023. Insomma, ci sarà ancora da aspettare un (bel) po’…

CROSSFIRE LEGION

Secondo titolo targato Prime Matter, e netto cambio di direzione rispetto a PayDay 3. Con Crossfire Legion si abbandona infatti l’azione pura e si passa a un RTS sviluppato in collaborazione da Blackbird Interactive (team canadese fondato nel 2007 da ex dipendenti Relic ed EA, già autore di Homeworld: Deserts of Kharak e al lavoro su Homeworld 3) e Smilegate Entertainment (team coreano autore già di due giochi marchiati Crossfire). Uscita prevista per il 2022 esclusivamente su PC, con una campagna single player e una componente multigiocatore che dovrebbero proporre tutti gli elementi tipici del genere. Poche informazioni e un breve filmato con protagoniste decine di unità differenti non permettono di azzardare previsioni. Può essere un titolo interessante, e merita sicuramente un approfondimento.

KING’S BOUNTY II

In un elenco che, come avete visto e avrete modo di vedere proseguendo nella lettura, comprende tanti titoli la cui uscita è lontana/lontanissima nel tempo, King’s Bounty II rappresenta una piacevole eccezione. Il titolo sviluppato da 1C Entertainment sarà infatti il primogenito ufficiale di Prime Matter, e vedrà la luce tra poco più di due mesi (24 agosto) su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sequel dell’originale King’s Bounty, uscito nel 1990, propone una struttura che riprende le caratteristiche base del suo predecessore adattandole a un contesto più moderno. Oltre all’ovvio restyling grafico saranno presenti scelte multiple che influiranno sull’andamento dell’avventura e una componente esplorativa di un certo rilievo, ma il ruolo principale sarà comunque interpretato dai classici combattimenti a turni, che richiederanno una buona dose di pianificazione e di strategia per essere portati a termine con successo. Il potenziale è notevole e, malgrado un comparto visivo che non colpisce più di tanto, l’impressione è che ci sarà di che divertirsi.

Continua nella prossima pagina…