Hot Wheels Unleashed anteprima

Come sfuttare al massimo anni e anni di specializzazione in modelli di guida il più realistici possibili per ogni tipo di bolide su due ruote? Ovvio, facendo un gioco sulle Hot Wheels!

Sviluppatore / Publisher: Milestone / Milestone Prezzo: ND Localizzazione: Testi Multiplayer: Competitivo Online e Locale PEGI: 3 Disponibile Su: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Le macchinine, ragazzi! Le macchinine! Che vi devo dire, ormai ne ho scritti tanti, ma tanti di articoli per The Games Machine, ormai ho superato la tripla cifra da parecchio, eppure non mi sovviene quando mi sono sentito tanto in trepidazione come quando ho lanciato Hot Wheels Unleashed per la prima volta pochi giorni fa. Mi brillavano gli occhi come neanche a un bambino sceso dal letto al mattino di Natale!

FAR AWAY FROM MY MEMORIES

Le Hot Wheels! Ma ve le ricordate? A me è rimasto un ricordo, una vaga sensazione, come quegli odori che non sai neanche di conoscere, ma quando li ritrovi dopo anni sai di essere a casa. Quando sono arrivate in Italia? Potrei tranquillamente sbagliarmi, ma azzarderei che ci trovavamo a metà anni Novanta, il che nel mio caso, siccome sono un giovanissimo, coincideva con la tarda infanzia. E quando ne vidi per la prima volta la pubblicità, tra un episodio di Holly e Benji e uno di Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, ne rimasi folgorato, come quel tizio di Damasco. Cioè, ma scherziamo? Il gioco si faceva serio, metallo scintillante e linee aerodinamiche, che facevano sembrare le MicroMachines delle robette per bambini.

Metteteci poi il marketing aggressivo della Mattel, e non c’è da stupirsi se le Hot WheelsE allora non serve chissà quale psicologo per rendersi conto che con questo titolo della, previsto per ildi quest’anno, abbiamo di fronte l’equivalente videoludico dell’idea platonica di ”operazione nostalgia”. Qua rasentiamo proprio il colpo basso, e il team di sviluppo milanese ci riporta direttamente all’infanzia, fatto di macchinine (quasi) indistruttibili, amici con cui giocare mentre si guardava Bim Bum Bam, e Kinder Pinguì. E quindi il gioco com’è? Veloce. Velocissimo. Scusate, mi sono fatto prendere la mano, serve qualche premessa, per cui fatemi prendere fiato un attimo e tornerò il serio giornalista su cui voi tutti contate da anni per accurate e profonde disanime. Sì, me l’hanno detto, mi sono montato la testa.

La build di prova che abbiamo avuto a nostra disposizione per l’anteprima ci ha permesso di mettere mano a un nutrito numero di vetture, quasi trenta, da provare su nove circuiti, mentre nella versione finale ci dovrebbe essere il doppio delle quattroruote e fino a quaranta tracciati. Ho potuto provare solo la modalità Quick Race, con mio grande sconforto non c’era nemmeno un assaggio della Carriera, che, da quanto ci viene promesso, ci metterà alla prova in una serie di gare e eventi speciali, che includeranno anche delle boss fight. Son proprio curioso. Il sistema di progressione prevederà sia di sbloccare nuove macchinine attraverso le vittorie ottenute, sia di migliorare quelle già in nostro possesso attraverso parti di ricambio ottenute smantellando i modelli che non ci piacciono più.

