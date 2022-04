Saints Row: uno sguardo alla personalizzazione

Manca ancora qualche mese al lancio di Saints Row, reboot dello storico (e folle!) franchise di Volition. Lo studio dell’Illinois ha però voluto parlarci in anteprima del sistema di personalizzazione, e a proposito c’è davvero tanta carne al fuoco.

Sviluppatore / Publisher: Volition / Deep Silver Prezzo: 59,99€ (PC), 69,99€ (Console) Localizzazione: Testi Multiplayer: Online Cooperativo Disponibile Su: PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 23 agosto 2022

Chiaro, la personalizzazione non è una novità di questo reboot. Già i predecessori permettevano ai giocatori di personalizzare aspetto, voce e naturalmente vestiario del nostro Boss. Ma qui Volition ha davvero raggiunto un nuovo livello. Con un video di 22 minuti dedicato interamente a questa porzione del gioco, gli sviluppatori hanno voluto mostrarci quanto da loro intrapreso per rendere “Be your own Boss” non solo un motto, ma una vera e propria promessa. Ma andiamo con ordine.

SU SAINTS ROW, L’ABITO FA IL MONACO

Partiamo dal protagonista, colui (o colei) che diventerà il futuro signore del crimine di Santo Ileso. A giudicare da quanto abbiamo visto, l’editor creato da Volition promette di essere fra i più estesi in circolazione nel campo videoludico. Oltre a poter modificare altezza, peso, tono muscolare e dettagli più minori dell’aspetto tramite pratici slider, potremo naturalmente decorare il nostro personaggio con un’ampia varietà di capigliature, bulbi oculari, tatuaggi, pitture corporee, e addirittura protesi di vario tipo; per caso pensare a “protesi” vi fa immediatamente venire in mente il cyberpunk? Bene, allora sarete contenti di sapere che oltre ai pigmenti della pelle “classici” Volition ci permette anche di tramutare il nostro derma in una superficie completamente cromata… e anche altre opzioni ancora più folli, sbloccabili nel corso del gioco. Addirittura potrete creare un personaggio che sembra un cosplay della Cosa dei Fantastici Quattro, o ancora uno la cui pelle ricorda un cielo notturno, o perfino attraversata da un continuo effetto caleidoscopico (poi non lamentatevi se vi distrae, però!).

MORDERE L’ASFALTO

Non avete un particolare interesse per lo smanettamento con decine di opzioni di corporatura e abbigliamento e volete dare il via prima possibile alla vostra avventura per le strade di Santo Ileso, o forse non vi sentite troppo a vostro agio di fronte a una tabula rasa? Nessun problema: dentro l’editor potrete trovareamorevolmente creati dagli sviluppatori (altri potranno essere creati e salvati in seguito, nella nostra base), tramite i quali potrete gettarvi immediatamente nell’azione, oppure utilizzarli per avere già una buona base da cui partire per creare un personaggio che meglio vi rappresenti. Da lì a far volare il conteggio delle ore prima ancora di aver messo piede in gioco non ci vuole tanto, tanto più che dobbiamo ancora iniziare a parlare del vestiario. Eh già, perché c’è anche quello: il reboot di Saints Row vede il ritorno del “layered clothing”, cioè la possibilità di indossare più strati di vestiti per essere sicuri che il nostro Boss sia abbigliato adeguatamente per il lavoro che dovrà compiere. Naturalmente, un boss deve anche potersi esprimere nella misura richiesta dalla sua autorità:ci permetteranno di mostrare a Santo Ileso chi comanda davvero, da queste parti.

Un Boss non fa una grande impressione se si ritrova a dover ricorrere al trasporto pubblico per visitare i suoi possedimenti. Per fortuna, Saints Row promette di offrire di che dilettarsi anche a coloro a cui piace smanettare con la personalizzazione dei veicoli, dei quali potremo modificare tinture, cofani, alettoni, ruote, clacson, e perfino suono del motore. Non mancheranno nemmeno accessori di vario tipo, come un impianto N2O capace di fornirci il boost necessario per sfuggire alle forze dell’ordine, un kit per la navigazione su sterrato, e perfino un cavo da traino. A cosa mai potrà servirci, vi state domandando? Beh, con un po’ di imprenditorialità e il motore dalla giusta potenza, qualunque cosa può diventare una palla da demolizione.

Ci sono poi varie abilità specifiche, come ad esempio sedili eiettabili o la possibilità di compiere scarti laterali in pieno stile WipeOut; Volition promette inoltre potenziamenti speciali legati alla trama che però non è ancora pronta per mostrare (e a questo punto la nostra curiosità schizza alle stelle). Ah, dimenticavamo: Saints Row non vi limita alle sole quattro o due ruote. Potremo avere accesso anche a barche di vario tipo, hoverboard, elicotteri, addirittura un VTOL; e ciascuno di loro potrà usufruire di ampie possibilità di personalizzazione.

FERRI DEL MESTIERE

Ora, prendete quello che abbiamo detto finora e applicatelo anche alle armi. No, ok, non potete montare un sedile eiettabile sul vostro revolver, ma anche in questo campo la personalizzazione è decisamente ampia. Potremo colorare come vogliamo le nostre armi preferite, in ogni loro singolo componente, appiccicarci decorazioni di vario tipo, e addirittura cambiarne completamente l’aspetto: potremo per esempio tramutare il lanciarazzi in una custodia per chitarre o il fucile d’assalto in un letale ombrello. E non vi preoccupate: faranno anche il loro ritorno armi non convenzionali, e in questo campo siamo sicuri che lo studio che ha inventato la dubstep gun riuscirà a sorprenderci.

Centro delle nostre operazioni sarà, che ci permetterà di accedere a tutte le opzioni di personalizzazione sopra elencate: armeria, aspetto del Boss, garage per modificare i veicoli. E, naturalmente, anche in questo caso Saints Row ci offrirà la possibilità di sfoggiare il nostro genio creativo: non solo potremo piazzare statue sbloccate nel corso delle nostre imprese per le sale del nostro quartier generale, ma anche decidere cosa indosseranno i nostri scagnozzi e con quali veicoli si faranno rispettare in giro per le strade di Santo Ileso.

È davvero un sacco di roba, vero? E volete sapere qual è la notizia migliore? Per sbizzarrirvi con il sistema di creazione di Saints Row e testare con le vostre mani il suo potenziale non dovrete aspettare fino al 23 agosto. Volition renderà infatti disponibile questo aspetto prima del lancio, anche se non ha fornito dettagli precisi né sul quando né sulle modalità con cui questo avverrà. Per saperne di più, vi invitano a tenere d’occhio i loro profili social.