Cantata Anteprima

Tre fazioni in lotta tra loro in una guerra sci-fi ambientata nel futuro di una galassia lontana. Vi ricorda qualcosa? Non siate frettolosi a confrontare Cantata a Starcraft: le differenze non mancano.

Sviluppatore / Publisher: Afterschool Studio / Modern Wolf Prezzo: ND Localizzazione: Assente Multiplayer: Assente PEGI: ND Disponibile Su: PC (Steam, in Accesso Anticipato) Data di Lancio: 12 maggio (Accesso Anticipato); 2023 (versione finale)

Avete mai giocato a un “turn-based real-time strategy game”? Scommetto di no. Anche perché questa definizione dall’evidente ossimoro è un mio ridicolo neologismo inventato adesso adesso. Un gioco di strategia in tempo reale a turni? Ma questa cosa ha un senso? Nella mia testa sì. Seguitemi e scoprite quanto è profonda la tana del bianconiglio.

CANTATA: TURNI O TEMPO REALE?

Allora, scemenze a parte, Cantata è uno strategico a turni. Punto e basta. Ma la mia provocazione e il riferimento agli RTS ha un senso, perché giocare al titolo di Afterschool Studio in arrivo in Accesso Anticipato il 12 maggio mi ha dato la sensazione di ritrovarmi davanti a un classico strategico in tempo reale. Nella mia mente, ho tracciato in maniera molto istintiva un collegamento a capisaldi come Command & Conquer, nonostante la natura a turni del titolo pubblicato da Modern Wolf mi avrebbe forse dovuto indirizzare verso un wargame o un 4X. Perchè? Di sicuro ha contribuito l’importanza della componente base building, e poi gli spazi della mappa ricordano molto di più gli ambienti relativamente ridotti di Starcraft rispetto ai continenti interi esplorabili in Civilization. In ogni caso, Cantata prende spunto anche da altri sotto-generi dell’universo strategico, introducendo linee di rifornimento tra le strutture che costruiamo. In questo modo, le risorse che utilizziamo prendono forma secondo una struttura a cascata: giusto per darvi un’idea, la miniera raccoglie una generica risorsa, che il quartiere generale spedisce alla fabbrica, che la trasforma in benzina, che poi un altro edificio prenderà e, insieme ad altri componenti, trasformerà a sua volta in motori, i quali servono per costruire carri armati.

SHOAL: FETIDA PERIFERIA O FULCRO DELLA GALASSIA?

Tale gestione delle linee di rifornimento si prende una buona fetta del nostro tempo e introduce una sorta di puzzle dinamico in cui sta a noi modificare i processi produttivi per poi riuscire a costruire le unità che ci servono di più in un certo momento. Sui combattimenti veri e propri ho meno da raccontarvi, nel senso che. Su quest’aspetto gli sviluppatori hanno ancora da lavorare, e a giudicare dal loro canale Discord lo sanno bene; in particolare il livello “aggro” dell’intelligenza artificiale va aggiustato, perché in questo momento è troppo facile attaccare un nemico senza che i suoi compari, anche se molto vicini, gli vadano in soccorso. Di conseguenza, i combattimenti diventano un cauto esercizio di metodica pulizia della mappa invece di essere una fine sfida tra comandanti. La versione di Cantata che abbiamo provato è la build pronta a entrare in Accesso Anticipato, e in quanto tale, per cui non mi ha troppo preoccupato qualche segno di acerbità nell’interfaccia, per esempio l’assenza di una notifica in caso non si sia dato alcun ordine a una o più unita prima di concludere il turno, o l’impossibilità di dare ordini di movimento che richiedano più turni per essere completati. Date un po’ di tempo e fiducia agli sviluppatori, e vedrete che le cose miglioreranno.

Dove invece mi viene difficile pensare a ulteriori miglioramenti è il comparto artistico e narrativo. Che disegni! Come descriverli? Sono così vivi, con quei colori saturi, quelle forme nette e incisive, quella prepotenza esplosiva. Impossibile da ignorare o skippare quando ci sono dei dialoghi a fare da intermezzo nel corso delle missioni. Non so se è solo un’impressione mia, ma mi hanno vagamente ricordato The Incal di Jodorowsky. Magari qualche ispirazione viene da lì.

E la storia, per quanto non abbia avuto modo di conoscerla a fondo, promette bene, mettendoci di fronte a. Il merito di Afterschool Studio è forse quello di non cercare di inventarsi chissà cosa, ma delineare le tre fazioni presenti con la stessa nettezza dei suoi disegni. Abbiamo di fronte archetipi ben noti nella narrativa sci-fi e non: l’impero in eterna espansione guidato dalla medesima dinastia da eoni interi, la popolazione autoctona di quello che apparirebbe come un pianeta privo di qualsivoglia importanza strategica, e un’Intelligenza Artificiale che si è resa indipendente ribellandosi al giogo del già citato impero, il quale di conseguenza la persegue sistema dopo sistema per spazzarla via dalla Storia.

In tutto questo, è il pianeta stesso, Shoal, a cosituire il fil rouge che unisce le tre fazioni, ma al tempo stesso mantiene un alone di fascino e mistero. Cosa si nasconde al di sotto della sua superficie? Perché le Macchine pensano che la sua conquista valga il rischio di uno scontro fatale contro l’Impero? La narrazione di Cantata è avvolta da un alone di misticismo così prominente che fatico a ricordare esempi simili nella storia videoludica, e trovo fantastico come la combinazione dei dialoghi e dei disegni, senza dimenticarsi l’accompagnamento sonoro, contribuiscano a rafforzare l’atmosfera in cui veniamo calati. Tant’è che nelle mie sessioni di gioco ho fatto davvero fatica a strapparmi dal monitor, spesso convinto solo dalle lancette del mio Swatch che ormai indicavano quanto le ore si fossero fatte piccole. Considerando quindi che siamo solo all’inizio della viaggio attraverso l’Accesso Anticipato, mi conforta trovare in Cantata un gioco che ha qualcosa di proprio da dire sia come meccaniche di gameplay che come narrazione, e la presenza di inciampi tecnici mi preoccupa poco. Adesso scusatemi, torno a esplorare i segreti di Shoal.