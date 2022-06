Saints Row: Boss Factory – Anteprima

Ogni cricca criminale ha bisogno di una figura che dia gli ordini e che la rappresenti, anche quando è scatenata come i Santi di Volition. Abbiamo dato un’occhiata alla Boss Factory, l’editor di personaggi del reboot di Saints Row.

Sviluppatore / Publisher: Volition / Deep Silver Prezzo: 59,99€ (PC), 69,99€ (Console) Localizzazione: Testi Multiplayer: Online Cooperativo Disponibile Su: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 23 agosto 2022

Devo dire la verità: io con gli editor dei personaggi tendo a non perderci mai troppo tempo. Cerco un preset che mi piaccia, premo “randomize” finché non esce qualcosa di vagamente presentabile, cambio due o tre cose e poi mi fiondo in game. Un po’ perché non ho la pazienza di stare a regolare slider fino ad ottenere esattamente il risultato che cerco, e un po’ perché non ho la bravura di riuscire a ricreare personaggi dal look particolarmente ricercato. Però, quando Volition ci ha offerto di provare in anteprima la sua Boss Factory ci sarebbe sembrato oltremodo scortese non approfittarne, tanto più che gli sviluppatori di Saints Row avevano di recente decantato a lungo la cura profusa nella personalizzazione.

UNA BOSS FACTORY TUTTA MIA

Ma cos’è di preciso la Boss Factory? Presto detto: è l’editor di personaggi del reboot di Saints Row, estrapolato dal gioco e reso disponibile separatamente e gratuitamente a partire dal 9 giugno, su PC tramite Epic Games Store e su console PlayStation e Xbox. L’idea è quella di permettere ai giocatori di arrivare preparati alla data del 23 agosto, quando uscirà il gioco completo, avendo già un loro Boss da scatenare sulle vie di Santo Ileso. O magari, perché no, anche più di uno! La scelta che faremo all’inizio non sarà infatti limitante. Potremo accedere nuovamente all’editor del personaggio all’interno della base, o cambiarlo al volo anche durante una missione scegliendo da uno dei preset (fino a un massimo dei sei, almeno nella Boss Factory) che abbiamo già creato, così da invogliare ancora di più alla sperimentazione. Non siete scultori particolarmente abili? Nessun problema: la Boss Factory ci permette anche di consultare le creazioni di altri giocatori, scaricarle e anche modificarle ulteriormente.

Ma passiamo all’editor in sé. È effettivamente uno strumento così potente come ha dichiarato Volition? La risposta è sì, ma. Partiamo dal ma: non sono rimasto particolarmente colpito dalla selezione di capi di vestiario disponibili. Per carità, ce n’è comunque un buon numero, ma mi è capitato di dover scendere a compromessi un paio di volte per non aver trovato quello che cercavo; tra l’altro, il materiale condiviso da Volition specifica come tutte le opzioni di personalizzazione siano già disponibili, con l’unica eccezione di alcune speciali, che verranno sbloccate proseguendo nel gioco. Al di là di questo, però, il livello di personalizzazione è effettivamente notevole, e basta dare uno sguardo alla galleria di Boss condivisi pubblicamente per rendersene conto. Sopratutto sulla personalizzazione corporea Volition ha investito parecchio. Troveremo slider in abbondanza che coprono gran parte degli aspetti esteriori del nostro protagonista, dai dettagli del volto – che può pure essere asimmetrico, per la gioia dei più fantasiosi – alla lucentezza della pelle al tono muscolare alle cicatrici e ai tatuaggi; insomma, avete capito, di materiale con cui sbizzarrirsi ce n’è, e non dubitiamo che le strade di Santo Ileso saranno percorse da Boss delle più diverse forme, colori e dimensioni. E non dimenticate che, oltre al Boss, Saints Row permetterà di personalizzare anche le armi, i veicoli e la nostra base operativa!