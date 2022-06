Endless Dungeon Anteprima

Grazie ad Amplitude Studios e SEGA, abbiamo potuto provare la versione OpenDev di Endless Dungeon, action roguelite con contaminazioni strategiche ambientato nell’universo degli Endless.

Sviluppatore / Publisher: Amplitude Studios / SEGA Prezzo: ND Localizzazione: Assente Multiplayer: Online Coop PEGI: 12 Disponibile Su: PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Data di Lancio: ND

Amplitude Studios è una realtà francese che nel corso degli ultimi anni si è affermata in particolare nel campo degli strategici a turni: loro creazioni sono Endless Legend, i due Endless Space e il recente Humankind. Il loro nuovo progetto, però, si allontana dal genere per dare molto più spazio all’azione frenetica e ad alto tasso di esplosioni. Endless Dungeon è infatti un action roguelite che però non si dimentica di includere qualche considerazione di tipo tattico-strategico, e del quale di recente abbiamo provato una versione ancora precoce del gioco.

FRA ESPERIMENTI ED EVOLUZIONI

Endless Dungeon, però, non è la prima sortita di Amplitude Studios nel genere dei roguelite. Qualcuno forse ricorderà come nel 2014 lo studio avesse pubblicato Dungeon of the Endless, un particolare tattico a turni misto tower defense che, se non raggiunse mai le vette delle classifiche di vendita, riuscì comunque a incontrare l’apprezzamento di un buon gruppo di appassionati. Ed è giusto accennare a questo titolo perché Endless Dungeon, pur essendo chiaramente un gioco a sé, va a riprenderne alcune delle meccaniche.

L’obiettivo infatti sarà un po’ più complicato della maggior parte dei roguelite action, che solitamente ci chiedono di andare da una parte all’altra di un livello senza fare una brutta fine. Qui, oltre a salvaguardare le nostre vite, dovremo anche. Per fare questo, sarà fondamentaleche possano sfoltire i numeri dei cattivoni anche senza bisogno del nostro intervento, perché potete essere forti quanto volete ma il dono dell’ubiquità non è caratteristica dei nostri malcapitati eroi.

Il cristallo e il robottino che lo trasporta hanno anche altre funzioni. Ci serviranno, per esempio, per raccogliere alcune risorse che occasionalmente potremo trovare in giro per i livelli, oltre che per aprire le porte necessarie per proseguire al livello successivo. Attenzione, però: mentre svolge questi compiti il robottino sarà costantemente sotto assedio da valanghe di nemici, quindi è importante assicurarsi di non perderlo di vista. A proposito, vale la pena spiegare come funzionano le ondate di nemici: l’esplorazione dei livelli, chiaramente generati proceduralmente, ci richiede di aprire varie porte così da scoprirlo mano a mano. Dietro ad alcune di queste potremo trovare degli “spawner”, e cioè aree da cui i nemici usciranno in quantità al partire di un’orda: e quando parte un’orda? Stando a quanto ci ha spiegato Amplitude Studios, il gioco deciderà quando far partire un attacco nemico basandosi sia sul tempo trascorso dall’ultima ondata, sia sul numero di porte che abbiamo aperto. Quindi se pensavate di fare speedrun e di finire il livello senza incontrare nemici, state freschi!

VIVERE L’ENDLESS DUNGEON

Come già detto, la versione di Endless Dungeon che abbiamo potuto provare, e che sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dal 30 giugno, è piuttosto precoce. Come segnalato dagli stessi sviluppatori, soffre di problemi di ottimizzazione, ed è ancora piuttosto striminzita come contenuto; sono presenti solo tre eroi (su otto previsti), non c’è ancora la progressione orizzontale, e molte funzionalità non sono ancora state implementate (per dirne giusto una, il danno elementale delle armi). Già così, però, il gioco sembra promettere molto bene. Visivamente, è davvero ben riuscito, non solo a livello stilistico ma anche come animazioni, che non mancano di quell’umorismo tipico dell’universo Endless (utilizzare alcune abilità farà apparire a schermo un enorme BANG onomatopeico, fantastico) e che sono davvero piacevoli da vedere.

Pur essendo come sopra chiarito ancora in uno stadio acerbo, anche il gameplay è divertente. Devo dire di non essere riuscito ad arrivare alla fine della seconda area – la fabbrica – ma d’altronde gli sviluppatori stessi ci avevano avvisato che la difficoltà di questa prova sarebbe stata tarata decisamente verso l’alto. Orde su orde di nemici arrivavano ad attaccare il nostro prezioso cristallo, e per tenere a bada è importante ricordarsi di usare non solo le due armi a nostra disposizione ma anche le abilità speciali del personaggio che abbiamo scelto. Econ ogni porta che apriremo, aumenterà il nostro conteggio di. La prima risorsa potrà essere usata per costruire torrette, ma anche generatori di queste tre preziose risorse, su nodi appositi; la seconda verrà adoperata da stazioni apposite per potenziare le strutture a disposizione o sbloccarne di nuove; e la terza verrà spesa presso dei mercanti o utilizzata da stazioni speciali che ci permetteranno, per esempio, di potenziare i nostri personaggi o di creare nuovi medikit (già, penserete mica che ci possa curare così a gratis, vero?).

Per chiudere, questa prova ci ha offerto prime impressioni decisamente molto positive. C’è naturalmente molto lavoro ancora da fare – Amplitude Studios ha messo in chiaro di non essere pronta a dire quando uscirà il gioco – ma d’altronde è proprio questo lo scopo di queste build OpenDev: raccogliere le impressioni della comunità di giocatori, cercare di capire cosa funziona e cosa magari può necessitare di qualche rivisitazione, e cercare di creare un roguelite degno di svettare all’interno dell’affollato genere. Non è ancora sicuro se Endless Dungeon ci riuscirà, ma per ora sembra già avere le carte in regola. A breve sulle nostre pagine troverete anche un’intervista con gli sviluppatori, quindi tenete gli occhi aperti.