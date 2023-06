Assassin's Creed Mirage – Anteprima

Secondo giro in compagnia di Assassin’s Creed Mirage, questa volta con un’anteprima più compatta e con un focus particolare sul gameplay.

Ubisoft ci ha invitato a una presentazione a porte chiuse dedicata al suo franchise di punta. Potevamo mancare? Certo che no, per questo ho indossato le vesti bianche degli Occulti e mi sono lasciato trasportare nella Baghdad del IX secolo Dopo Cristo in compagnia di Basim Ibn Is’haq, il protagonista di Assassin’s Creed Mirage. A fare da cicerone ho trovato di nuovo la narrative director Sarah Beaulieu, affiancata questa volta dall’animation director Benjamin Potts, entrambi di Ubisoft Bordeaux.









Lo studio francese già autore dell’espansione L’Ira dei Druidi è cresciuto di dimensioni nell’ultimo periodo, arrivando a contare oltre 400 dipendenti, tutti al lavoro su Mirage. Tuttavia, come da tradizione, molti altri team della scuderia Ubisoft stanno contribuendo alla realizzazione di questo videogioco: in totale sono ben dodici gli studi al lavoro sotto la direzione del team d’Oltralpe.

RITORNO ALLE ORIGINI

Beaulieu e Potts hanno esordito ribadendo ciò che avevano comunicato già la scorsa volta: Assassin’s Creed Mirage vuole rendere omaggio alle origini della saga, per questo garantirà un’esperienza ludica molto più compatta rispetto ai titoli action RPG che si sono avvicendati negli ultimi anni. Osservando i filmati che hanno mostrato, la strada intrapresa mi è sembrata piuttosto chiara, anche se naturalmente è impossibile farsi un’idea completa da una manciata di video, per quanto siano risultati piuttosto esaustivi nell’esporre la direzione del progetto.

ASSASSIN’S CREED MIRAGE PER LA STORIA

A una prima occhiata sembrano essere scomparse le statistiche, la progressione RPG, gli oggetti di equipaggiamento con i numerini; al loro posto troviamo gadget prestabiliti e abilità che spostano il focus dell’esperienza verso l’approccio furtivo. A tal proposito, i due esponenti del team di sviluppo hanno tenuto a precisare che, ma ci sarà sempre almeno un metodo per portare a termine gli obiettivi facendo affidamento sullo stealth. Una delle missioni ha visto Basim infiltrarsi all’interno di un complesso sorvegliato da un manipolo di guardie. Il primo istinto sarebbe stato quello di chiamare in aiuto l’aquila Enkidu, che con la sua vista acuta avrebbe potuto carpire ogni dettaglio; peccato che, evitando che il rapace si avvicini al territorio da sorvolare. Di conseguenza bisogna fare tutto alla vecchia maniera: avvicinandosi al luogo della missione, infiltrandosi attraverso una breccia nelle mura, e colpendo i soldati alle spalle quando meno se l’aspettano, in questo modo Basim può farsi strada verso la torre per eliminare il fastidioso cecchino. Solo così facendo è possibile fare affidamento sugli occhi di Enkidu e individuare il bersaglio da far fuori. Una volta raggiunto il luogo in cui si consumerà il delitto, Basim può attivare una nuova abilità che rallenta il tempo e permette al giocatore di marchiare i nemici, dopodiché l’assassino darà vita a una rapida danza di morte per uccidere le guardie prima di scagliarsi sul suo bersaglio principale., con le guardie armate alle calcagna di Basim mentre questi si è dilettato a superare gli ostacoli con spericolate mosse di parkour. , sebbene mi sia sembrato tutto fin troppo facile. È molto probabile che la missione sia stata tarata appositamente verso il basso, parlando di difficoltà, al solo scopo di illustrare le varie meccaniche di gioco, ma va detto che quella di Assassin’s Creed non è mai stata una serie che fa del livello di sfida il suo punto di forza.

Non sarebbe un Assassin’s Creed se la trama raccontata di Mirage non avesse le radici ben piantate nella Storia. Da questo punto di vista, gli sviluppatori hanno dichiarato che sullo sfondo delle vicende di Basim vi saranno alcuni eventi realmente accaduti, come le rivolte di Baghdad contro il Califfato Abbaside: è in questa cornice di disordini sociali che si muovono gli Occulti e i loro alleati. Tra questi troveremo anche alcuni personaggi storici e vari compagni che aiuteranno il protagonista durante la sua avventura. Un’avventura che fa di Baghdad il suo snodo focale. La narrative director ha tenuto a precisare che le dimensioni della città saranno paragonabili a quelle di Parigi in Assassin’s Creed Unity oppure, andando più indietro, è stata citata la Costantinopoli di Revelations. Nessun dettaglio, però, per quanto riguarda cosa si potrà fare nella città mediorientale, anche perché diciamola tutta: le dimensioni della mappa contano il giusto, ma molto dipende dalla qualità delle attività secondarie e dal grado di interattività degli ambienti.

Per ora abbiamo visto soltanto una missione secondaria e come funzionano alcune delle meccaniche ludiche principali, mentre cinella città di Baghdad. Qui Basim può accedere al laboratorio di Abu Ja’far per ottenere gadget e aggiornamenti, ma può anche consultare una sorta di bacheca delle missioni per selezionare gli incarichi da svolgere una volta varcata la soglia del nascondiglio. Ciò detto, la curiosità è tanta e l’attesa per Assassin’s Creed Mirage si fa sempre più incalzante., ma quattro mesi non sono poi tantissimi. Incrociamo le dita.