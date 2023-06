Armored Core VI: Fires of Rubicon – Anteprima

Dopo oltre un decennio di Dark Souls e similari, FromSoftware rispolvera una sua serie storica ormai ferma dal 2013. Armored Core VI: Fires of Rubicon punta a riesumare questo franchise fungendo da nuovo punto di partenza per la saga.

Sviluppatore / Publisher: FromSoftware / Bandai Namco Prezzo: € 59,99 Localizzazione: Testi Multiplayer: Competitivo online PEGI: N.D. Disponibile Su: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 25 agosto 2023

Quando poco più di sei mesi fa, dalla cornice dei The Game Awards, lo studio giapponese presentò Fires of Rubicon ebbi un sussulto. In molti si sarebbero aspettati l’annuncio del DLC di Elden Ring, poi effettivamente arrivato pochi mesi più tardi, ma – sebbene le indiscrezioni a riguardo si rincorressero da tempo – le speranze di vedere un nuovo Armored Core sembravano davvero minime.









Dopo l’annuncio, però, iniziai a temere che la formula dei soulslike venisse applicata anche a questo videogioco di combattimenti tra mech. Nonostante le rassicurazioni del team di sviluppo capitanato da Masaru Yamamura, la paura che le influenze dei giochi diretti da Hidetaka Miyazaki potessero insinuarsi anche in Armored Core VI non andarono via. Nulla contro le meccaniche e la struttura dei Souls, intendiamoci, ma sono convinto che mal si adattino alla serie. Fortunatamente questi timori si sono sciolti come neve nella lava di Rubicon 3 pochi giorni fa, quando Bandai Namco e FromSoftware hanno invitato TGM ad assistere a una presentazione virtuale più che dettagliata dedicata proprio a Fires of Rubicon, fugando così ogni dubbio sulla struttura del gioco.

UN NUOVO INIZIO CON ARMORED CORE VI

Viene tuttavia immediatamente chiarito che Armored Core VI sarà comunque aderente alla filosofia di design della moderna FromSoftware. Come? Gli sviluppatori vogliono che i giocatori si sentano soddisfatti dopo essere riusciti a superare situazioni complesse. Il team ha dunque pensato di progettare delle sequenze di gioco in cui è necessario analizzare attentamente l’ambiente e i nemici, pensare preventivamente a una strategia di attacco, e poi eseguire il piano con precisione.

Nel caso in cui la strategia non dovesse funzionare al primo colpo, però, non bisogna disperarsi. Da quanto si è visto, Fires of Rubicon non sarà estremamente punitivo come un Souls, tant’è che dopo una sconfittainvece di ricominciare la missione dal principio. Inoltre, prima di riprendere a giocare è possibile modificare l’assetto del mech cambiando non solo le armi a disposizione, ma anche la configurazione delle diverse componenti (braccia, gambe, motore, ecc.), ognuna delle quali va a influire su determinate caratteristiche del mezzo.

Da questo punto di vista, la libertà offerta sembra essere davvero elevatissima. Pare infatti che si possano costruire delle build molto diverse tra loro adatte ad approcci differenti. Ecco, proprio la libertà di approccio è un altro degli aspetti principali di Armored Core VI.

MISSILI, SCUDI E PROIETTILI

La missione che è stata mostrata nel corso della presentazione era ambientata in: una vasta struttura industriale controllata da una fazione opposta a quella del giocatore. Nelle parti all’aperto si possono sfruttare le abilità di movimento del mech per spostarsi rapidamente da una parte all’altra, esplorare per bene gli ambienti ed elaborare un piano d’azione. Va detto che durante il briefing iniziale viene fornito un obiettivo da raggiungere, ma poi spetta al giocatore decidere come portare a termine la missione.

Una volta incontrati dei nemici, poi, i combattimenti si presentano come una danza veloce e dinamica in cui il proprio mech e i nemici si scambiano piombo e fendenti. La presenza del boost permette di accorciare rapidamente la distanza con il bersaglio per sferrare un attacco e poi allontanarsi altrettanto alla svelta per evitare di essere colpiti. I mech possono anche girarsi di 180° con la semplice pressione di un tasto così da massimizzare la mobilità ed evitare di essere presi alla sprovvista da un attacco alle spalle.

Condividi con gli amici Inviare

Inoltre, i combattimenti si basano molto sulla meccanica dell’impatto delle armi. Colpendo ripetutamente un nemico si riempie una barra che indica la stabilità strutturale di quel determinato avversario. Dopo aver massimizzato l’impatto su un nemico, questo verrà incapacitato temporaneamente e, permettendoci di avvicinarsi alla vittoria. Inutile dire che certe armi avranno un effetto maggiore sulla stabilità dei nemici rispetto ad altre, pertanto costruire un mech bilanciato in grado di sfruttare al massimo tale meccanica sarà fondamentale per portare a termine le missioni, anche perchédi fine livello. Purtroppo la presentazione si è interrotta proprio sul più bello, cioè quando è comparso uno di questi boss grandi tanto quanto lo spazio di visualizzazione su schermo:. Non c’è stato modo di vedere più di una manciata di secondi di quel combattimento, tuttavia gli sviluppatori assicurano che ogni scontro con i boss sarà complesso e articolato, nel pieno rispetto della filosofia della moderna FromSoftware. La direzione di questo progetto sembra dunque azzeccata, ma per scoprire se Yamamura hanno fatto centro, quando Armored Core VI: Fires of Rubicon farà capolino su PC e console.