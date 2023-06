League of Legends: Arena – Anteprima

Stanchi di dominare la Landa degli Evocatori in Normal? Avete già raggiunto il Grand Master e avete voglia di giocare una modalità meno impegnativa? Oppure avete già dimostrato il vostro valore con ogni singolo campione di League of Legends nell’Abisso Ululante e siete in cerca di nuove sfide? Non temete, è in arrivo su League of Legends l’Arena, un nuovo modo per dare sfoggio delle vostre abilità.









League of Legends ha sempre messo la massima enfasi sul proprio settore competitivo. Ancora prima di tutti gli investimenti che gli hanno permesso di diventare il più grande prodotto eSport al mondo, a spingere i giocatori a fare login ogni giorno sul MOBA è stato sempre quel sogno di scalare la classifica e raggiungere la vetta nelle partite classificate. E non si tratta di un concetto spinto esclusivamente da Riot stessa.

I veterani tra noi probabilmente ricorderanno un tempo in cui la modalità 3vs3 veniva spinta dagli sviluppatori al punto di vantare differenti oggetti rispetto alla classica 5vs5 e una differente classifica che garantiva premi unici a chiunque raggiungesse l’agognato oro a fine stagione.

Un numero di giocatori in costante diminuzione ha però portato a ridurre considerevolmente le opzioni per chi, proprio come proprio il sottoscritto, non ama davvero più di tanto la modalità classica all’interno di League of Legends e si ritrova sempre più spesso a rimpiangere l’assenza della Dominio. Fortunatamente, l’ultimo evento a porte chiuse al quale siamo stati invitati ha anticipato l’arrivo di interessanti novità rivolte proprio a tutti coloro in cerca di nuovi stimoli: oltre al nuovo campione Naafiri e all’evento estivo Soul Fighter, è infatti in arrivo una nuova modalità un po’ più casual sul MOBA targato Riot: Arena.

DENTRO L’ARENA

L’arena seguirà l’esempio di TeamFight tactics per offrire sezioni di gioco più veloci e frenetiche. Proprio come in TFT, le fasi di combattimento si alternano a quelle dove si possono selezionare potenziamenti in grado di modificare sostanzialmente il gameplay e comprare oggetti, nonché fare pratica con un manichino. Gli scontri saranno in 2 contro 2 e i team condivideranno una barra della vita che si riduce dopo ogni sconfitta. Gli ultimi a rimanere in vita saranno incoronati come i vincitori.

Al fine di bilanciare la sfida, ridurre il numero di variabili da tenere in considerazione durante gli incontri e mettere ancora più enfasi sui nuovi potenziamenti, saranno assenti dall’Arena le rune e le maestrie che siamo abituati a selezionare prima di una partita nella Landa. L’unica Summoner Spell a nostra disposizione sarà il Flash, considerato ormai quasi un aspetto fondamentale del gameplay. Il secondo slot sarà invece riservato a “Flee”,

Le battaglie si svolgeranno in una serie di mappe tutte nuove, fatte su misura per invogliare stili di ingaggio dinamici. Tenendo a mente l’assenza di ward, la nebbia da guerra è stata rivisitata per evitare i rischi di un continuo facecheck con i personaggi più fragili, mentre un nuovo tipo di ostacolo, denominato Deep Water, è stato integrato per spingere gli sfidanti ad un approccio tattico e attivo, non bloccando la visione ma funzionando effettivamente proprio come un classico muro. Un’altra interessante aggiunta saranno infine i Power Flower, una versione potenziata delle piante viste nelle altre mappe che doneranno vita, scudi e cooldown a chiunque li attacchi.

FESTA A SORPRESA IN LEAGUE OF LEGENDS

Se tutto questo ancora non vi basta, vi farà piacere sapere che l’Arena vedrà anche apparire randomicamente personaggi collegati al nuovo evento stagionale Soul Fighter al fine di mettere ancora più pepe alle partite. Durante queste brevi apparizioni, uno dei dieci campioni sceglierà uno dei combattimenti da scombussolare e utilizzerà meccaniche uniche per interagire con entrambi i duo in campo. Lux sparerà il suo fidato Laser, mentre Shaco tenterà di infastidire tutti con le sue imprevedibili abilità. Lo scopo in questo caso è quello di offrire un po’ di varietà agli scontri, rendendoli divertenti anche a lungo andare.

A differenza delle altre modalità di gioco, ci sarà sempre l’occasione di abbandonare la partita anzitempo senza incorrere in alcuna penalità. Tutti coloro che invece non possono fare a meno di dare sfogo alla propria indole competitiva saranno invece contenti di sapere che, proprio come nella versione Hyper Roll di TFT, sarà presente un Rank da scalare,