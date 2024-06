Valorant: Episodio 8 Atto 3 - Anteprima

Il competitivo Valorant è uno dei protagonisti di giugno, tanto su PC con l’arrivo dell’Episodio 8 Atto 3, quanto su console con l’avvio della Closed Beta: scopriamo insieme la patch 8.11 e le ultime novità dello shooter tattico di Riot Games.

Riot l’aveva detto in tempi non sospetti che, un bel dì, avrebbe portato il suo FPS multigiocatore a squadre su console, restava solo da capire quando. Be’, quel giorno è arrivato: dal 14 giugno Valorant è disponibile su console in versione Closed Beta, la quale tornerà senza dubbio utile ai devs per perfezionare quel che, pad alla mano, sarà definitivo tra qualche mese.

Per quanto riguarda le ultimissime novità dal mondo PC, l’Episodio 8 Atto 3 è disponibile da una manciata di giorni. Per chi fosse interessato a conoscere tutti ma proprio tutti i dettagli della patch 8.11 è d’uopo un rimando al sito ufficiale, le modifiche sono davvero molte e variegate. Quella che vi offriamo su queste pagine è una panoramica con focus sulla portata più gustosa dell’intero update: la nuova mappa Abyss.

SCONTRI NELL’ABISSO

Prima mappa nella storia di Valorant a non prevedere confini, ABYSS è situata nella fortezza segreta della Clessidra. Composta da tre corsie, due punti per il piazzamento della Spike e una serie di incroci particolarmente pericolosi, la prova della nuova arena ha evidenziato due o tre caratteristiche rilevanti. Di sicuro il gameplay che ne deriva è divertente sia per gli attaccanti sia per i difensori, grazie a un’impostazione senza barriere che consente di imbastire azioni spericolate e uccisioni ambientali come mai s’erano viste prima, in Valorant. Tra passaggi aperti con vista sull’abisso e barriere architettoniche non adatte a chi soffre di vertigini, i designer di Riot hanno realizzato una mappa in cui i giocatori sono liberi di usare in maniera creativa le abilità degli agenti per eliminare i nemici.

I due siti ove piazzare la Spike sono accessibili da più lati oltre a essere ricchi di coperture e scorciatoie per raggiungerli, tutte peculiarità che rendono; non c’è un attimo di tregua, l’adrenalina è costantemente alta e ogni agente sembra in grado di sfruttare a proprio modo, a seconda delle proprie skill e della propria natura, il level design.

Conoscere a memoria ogni singolo centimetro calpestabile della mappa è, come sempre in questo genere di giochi, la chiave del successo. Dopo averci passato del tempo nei giorni scorsi, la sensazione è che la coordinazione su Abyss svolga un ruolo più che mai preponderante in virtù dei molti approcci possibili tra sito A e sito B, dei grandi vantaggi tattici offerti dalla verticalità, differenti linee di tiro che si susseguono senza soluzione di continuità e, soprattutto, della concreta possibilità di lasciare il proprio team in inferiorità numerica con un solo, sbadato passo falso, un’eventualità che tende a verificarsi più spesso del previsto durante le fasi più concitate, quando vincere o perdere è questione di centesimi di secondo e a fare la differenza non è solo il più bravo e il più rapido, ma anche chi ha i nervi più saldi, il sangue più freddo e la mano più ferma.

LE NOVITÀ DELL’EPISODIO 8 ATTO 3

Di Abyss s’è detto, non ci resta che proseguire il tour con un riassunto sui cambiamenti introdotti dalla patch 8.11, un aggiornamento che intende consentire ad altri Assassini di competere con agenti come Jett e Raze, entrambe estremamente abili nel prendere spazio per la squadra grazie alla loro velocità e alla loro mobilità. Le numerose modifiche apportate agli altri Assassini gli donano una maggiore capacità di svolgere il proprio ruolo sfruttando i loro stili di gioco unici in maniera migliore rispetto al passato, a prescindere dal fatto che si basino sulla potenza e sull’abilità nei duelli (Iso), su un mix di velocità ed elusività (Neon) o sulla capacità di incassare danni e sottrarsi dallo scontro quando necessario (Reyna).

. Quelli testé giunti su Valorant hanno colpito Raze e Clove, due assassini particolarmente performanti. La prima, a causa degli effetti dell’abilità Pacco esplosivo, ha finito per risultare eccessivamente mobile e difficile da contrattaccare, al punto che s’è reso necessario limitarne la velocità di movimento, ma anche renderla meno “sorprendente” per il team avversario. Clove, dal canto suo, si è dimostrato fin troppo dominante, perciò gli sviluppatori hanno dovuto correre ai ripari riducendo parte del potere meno pertinente alle sue abilità egoistiche e a tema Assassino, cercando al contempo di conservare il potere da Stratega del suo skill set.

L’Episodio 8 Atto 3 ha introdotto in Valorant la nuova mappa Abyss e un bilanciamo a livello di agenti, ma anche una sfilza di modifiche tecniche e non solo, rigorosamente divise tra PC e console. Tutto ciò al fine di regalarci la migliore versione possibile dello sparatutto tattico a squadre tanto in voga tra i fautori della scena competitiva, ma anche per preparare il terreno in vista del suo sbarco su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dal miglioramento delle prestazioni sui processori dual core alla revisione delle penalità in caso di annullamento/abbandono delle partite, senza dimenticare i numerosi bug sistemati e il rinnovo delle code (le code Competitiva, Deathmatch e Premier includeranno Ascent, Bind, Icebox, Lotus, Sunset e il ritorno di Haven), Valorant è pronto a farci vivere un’estate estremamente bollente sia su PC, sia su PS5/Xbox. Appuntamento a ognuno sul suo dispositivo preferito e che vinca il team migliore, ma ricordate una regola d’oro: