La vita è quella cosa che capita mentre aspetti un nuovo Kingdom Hearts – Speciale

Com’è il vostro rapporto con Kingdom Hearts? Con l’uscita in questi giorni dell‘intero franchise su Steam sarebbe in parte inutile tirare un riepilogo parziale di qualcosa che non ha trovato ancora fine e se qualcuno ci desse notizie su Kingdom Hearts 4 non sarebbe male.

Piuttosto è sicuramente interessante sapere cosa sia successo nel corso di questi anni a noi videogiocatori. Dal 2002 a oggi sono passati ben 22 anni, navigati non sempre con il vento in poppa, senza acqua e nel caldo torrido ad affrontare le diverse pieghe della nostra vita, con la totale incertezza del domani. Due anni fa mi sono prodigato per l’elogio dei 20 anni di Kingdom Hearts approfondendo il mio di rapporto con questo titolo, con mio padre, con il mio essere passato da adolescente a uomo.

Per chiunque lo abbia giocato all’uscita come non, cosa è successo nel corso di questi 22 anni? Anzi, ventidue anni. Una parola che riempie la bocca pur coprendo pochi caratteri. Per un franchise che ha toccato sempre la corda più intima e sensibile del nostro animo, tentare di puntare l’attenzione sul fattore tempo è inevitabile.

Il tempo e i legami.Impresa difficile, ma l’ondata di appassionati nel mondo che hanno vissuto e respirato a pieni polmoni questo franchise non sembra conoscere una battuta d’arresto.Venti anni fa giocavo a Kingdom Hearts con amici e compagni di scuola, alcuni di questi purtroppo non ci sono più, altri probabilmente oggi stanno facendo giocare i loro figli piccoli in attesa di notizie dal domani. Parafrasando persone più brave del sottoscritto, coprendo un lasso così ampio di tempo, è quasi possibileuscito sul mercato, attendendo e vivendo questi giorni, mesi e anni in attesa di un nuovo sequel.

Ancor prima di Death Stranding, Kingdom Hearts legava persone e creature di ogni tipo, collegava mondi distanti e giocava con i destini in comune, sullo sfondo del conflitto tra luce e oscurità. Esattamente come l’ultima opera di Kojima, c’è sempre stata in Kingdom Hearts una sfumature dedicata ad ognuno di noi, capace di presentarsi e mutare nel tempo. Vivendo ardentemente i due capitoli principali più Birth By Sleep e attendendo così tanto Kingdom Hearts 3, non ho mai nascosto come sia stata necessaria una seconda run per riuscire a trovare la chiave di lettura del capitolo conclusivo. Capitolo che ad un primo ascolto, mi aveva detto ben poco, forse per dei sigilli personali difficili da superare.

KINGDOM HEARTS, TECNOLOGIE DI SUPPORTO

Anni dopo, una seconda run ha svelato l’arcano, con quei legami persi che richiedevano di essere ripresi, ascoltati e coccolati di nuovo. Il capitolo meno brillante di tutto il franchise è stato anche quello che più ha parlato ai fedelissimi, ricordandogli proprio questo, del tempo passato, con lo stesso franchise che è assorto a vero e proprio stilema in casa Square Enix.

Finita questa lunghissima esclusiva Epic, come si comporta questa collector su Steam? Benone, a quanto pare. Ci sono sempre fastidiosi problemi a far girare il primo capitolo in special modo su schede AMD di ultima generazione (una patch risolutiva è in sviluppo).

A questo aggiungete anche delle risoluzione di texture decisamente più convincenti sulla piattaforma di Valve e la cosa curiosa è che proprio dal lancio su Steam, anche le versioni su Epic sono state migliorate su questo fronte. Perché attendere tutto questo tempo? Ultimo, ma non meno importante, il supporto per Steam Deck,, a fronte di una grande fluidità e resa estetica che, ovviamente, abbiamo verificato anche in questo caso.

Volendo si potrebbe giocare anche con mouse e tastiera, ma la velocità di esecuzione dell’azione risulterebbe estremamente scomoda, preferendo sempre un pad. Va anche sottolineato come tutti i giochi, non essendo proprio recentissimi, escludendo il terzo capitolo, girano estremamente bene anche su computer di fascia media, tendendo verso il basso.

Parliamo di un franchise nato nel 2002 dunque alcuni miracoli, tolta la pulizia delle texture, sono decisamente impossibili da chiedere a gran voce, ma va benissimo così, il sol pensiero di vedere snaturato troppo unè una realtà che vorrei più remota possibile.