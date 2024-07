EA Sports FC 25 - Anteprima

Dalle figurine alla carriera, dal comparto grafico ai movimenti dei giocatori, scopriamo insieme tutte le novità di EA Sports FC 25.

Sviluppatore / Publisher: EA Prezzo: ND Localizzazione: Testi e audio Multiplayer: Cooperativo e competitivo online PEGI: 3 Disponibile su: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch Data di Lancio: ND

Archiviata, con risultati tutt’altro che dignitosi, la spedizione azzurra agli europei di calcio, il mondo del pallone non sembra intenzionato a prendersi neanche un attimo di pausa. Mentre capitan Morata alzava la coppa al cielo, alcune squadre di club avevano infatti già iniziato la preparazione estiva.

Al tempo stesso i direttori sportivi erano (e continueranno a essere ancora per un mese e mezzo circa) impegnati in trattative di mercato per rinforzare la propria squadra. Tutto questo, nel mondo reale. E in quello virtuale? La situazione è più tranquilla, oppure c’è qualcosa che bolle in pentola? Viste le novità che caratterizzeranno EA Sports FC 25, direi la seconda…

COSA SUCCEDE IN CAMPO?

FC IQ è la parola d’ordine di EA Sports FC 25, ed è la principale novità che modificherà in maniera radicale il comportamento dei giocatori in campo. Se nella passata edizione, con i PlayStyles, il team di sviluppo ha lavorato sulle doti palla al piede (e, nel caso dei difensori, sulla marcatura), quest’anno l’attenzione è stata spostata maggiormente sulle situazioni “off the ball”, utilizzando dati raccolti da Opta e un modello di rilevamento AI proprietario per esaminare il comportamento dei giocatori e per creare dei profili che definiscono gli spostamenti, le aree d’azione, i punti di forza e le debolezze.

Denominati Player Roles (31 in tutto), e arricchiti da una sottocategoria chiamat, questi profili permetteranno di gestire al meglio il comparto tattico, e aiuteranno a sfruttare al massimo le peculiarità di ogni giocatore. Giusto per fare un esempio, nello schierare un centrocampista centrale, a seconda delle proprie esigenze si potrà scegliere un giocatore che predilige il Player Role box-to-box o playmaker, oppure schierare un calciatore che offre il massimo da mezz’ala o da incontrista, con una serie di livelli (da base a + fino a ++) che

L’impressione, tutta da verificare al lato pratico, è che assisteremo a un notevole incremento del livello di personalizzazione della propria formazione, con una varietà di parametri che, a prima vista, potrebbe spaventare e che potenzialmente potrebbe rendere la creazione della propria squadra piuttosto complicata, soprattutto per chi vuole mettere in campo il proprio undici titolare in modo che ogni calciatore sfrutti al massimo le proprie abilità. Per fortuna, dovrebbero essere presenti alcuni strumenti che faciliteranno non poco questo compito, con la possibilità di vedere una mappa che indica chiaramente le zone di movimento di un giocatore e il comportamento sia con che senza palla, oltre che di attivare in automatica le tattiche del proprio allenatore o di importare quelle create da un amico/pro tramite un sistema di codici universali, che non saranno limitati a una macchina specifica ma che saranno fruibili liberamente in tutto l’ecosistema EA Sports FC 25.

C’ERA UNA VOLTA, SU EA SPORTS FC 25.

FC IQ è la novità principale di un comparto gameplay che sarà comunque rifinito da tutta una serie di modifiche che andranno a intaccare diverse componenti di gioco. Come apparso evidente già nella versione pre-beta da me provata, ancora acerba sotto certi aspetti ma già indicativa per altri, il comparto estetico subirà un parziale lavoro di restyling che non andrà a toccare solamente elementi di esterni (tifosi, allenatori, mascotte), ma anche i protagonisti sul campo., e si affiancherà a un rinnovato sistema di scan facciale che consentirà anche ai volti meno noti del mondo del pallone di assomigliare alle proprie controparti reali. Pad alla mano, è stato implementata la possibilità di commettere un fallo volontario, con conseguente ammonizione, è stato rifinito il sistema di dribbling con la levetta sinistra, sono state aggiunte cinque nuove skill move ed è stata ricalibrata l’dei calciatori, con una maggiore percentuale di errori decisamente più elevata soprattutto nelle situazioni più complesse tecnicamente. Aggiunti anche i Playstyles ai portieri, che al momento sono parsi sufficientemente abili e reattivi, non sono invece state annunciate novità di rilievo per quanto riguarda gli arbitri: malino, visto che nelle partite che mi hanno visto protagonista, ho già potuto ammirare due-tre fischi da galleria degli orrori.

C’era una Volta… e ora Volta non c’è più. Tornata sulle scene, giocata da pochi utenti, dimenticata velocemente, la modalità di calcio da strada di Fifa/EA FC non è mai entrata nel cuore dei giocatori, e chiude definitivamente i battenti tra i rimpianti per quello che sarebbe potuto essere e la desolazione per quello che è stato. Momento (breve, molto breve a dirla tutta) di tristezza a parte, per una modalità che se ne va, un’altra è pronta a subentrare. Ed è pronta a farlo non bussando delicatamente alla porta ed entrando in punta di piedi, ma con una grinta e una decisione che colpiscono.

ULTIMATE TEAM

Rush è il suo nome, e propone una versione “compatta” di una classica partita, che prende le dinamiche del calcio undici contro undici a cui siamo da sempre stati abituati e le trasporta in un campo di dimensioni ridotte, in cui si affrontano. Un incontro in miniatura in cui contano la velocità e la tecnica, e in cui è fondamentale comunicare, che proporrà un set di regole parzialmente modificate, con un nuovo kick off, assimilabile in parte a quello della pallanuoto, l’introduzione del cartellino blu (espulsione a tempo, di un minuto), il fuorigioco non più a metà campo, ma solamente nel terzo difensivo e calci di rigore uno contro uno con l’attaccante in movimento che parte dalla metà campo. Provata per un paio di giorni in una versione pre-beta, con compagni di squadra controllati dalla cpu, la modalità Rush ha messo in mostra un notevole potenziale. Le dimensioni del campo sono giuste, né troppo piccole, né troppo grandi,, senza però che siano precluse le giocate corali, con la possibilità di dare vita a manovre collettive facendo girare la palla e sfruttando al meglio dribbling e finte varie. Ovviamente sarà necessaria una sessione di gioco più approfondita per valutarne al meglio pregi e difetti, ma le sensazione sono tutto sommate più che positive.

Ormai da anni modalità trainante di Fifa/EA FC, Ultimate Team tornerà anche quest’anno con la sua ormai canonica struttura a figurine, che permette di creare la propria squadra dei sogni con l’abilità delle mani, la disponibilità del proprio portafoglio e qualche botta di c…. ehm, qualche colpo di fortuna. Immutata nell’anima, con dinamiche base ormai consolidate nel tempo e note a tutti gli appassionati, Ultimate Team si presenterà a inizio stagione con alcune interessanti novità, sia per quanto riguarda le proposte lato gameplay che per la gestione delle opzioni, con l’aggiunta di semplici funzioni progettate per rendere l’esperienza di gioco più gradevole.

Si parte con Rush, la modalità cinque contro cinque che sarà protagonista di sfide online che coinvolgeranno solamente esseri umani (esclusi i portieri), con la possibilità di prendere parte a incontri con compagni di squadra casuali o di invitare amici per dare vita al proprio team dei sogni.caratterizzati da specifiche restrizioni (giocatori utilizzabili solo di uno specifico campionato, per esempio), con una serie di bonus extra che possono essere attivati soddisfacendo ulteriori requisiti. Bonus che porteranno all’ottenimento di Rush Points che, uniti a quelli conquistati al termine della partita in base alle proprie performance, saranno spendibili negli obiettivi settimanali per l’acquisizione di pacchetti speciali. Per quanto riguarda le Division Rivals, assisteremo invece all’adozione di un nuovo sistema di avanzamento, che abbandona la progressione legata strettamente al concetto di vittorie passando a una struttura a punti (il classico tre per la vittoria, uno per il pareggio), con una riduzione dei checkpoint presenti nelle divisioni, un sistema di retrocessione (solo per la prima e la seconda divisione) e una netta, in modo da riconoscere maggiormente il valore dei risultati ottenuti.

Modifiche saranno apportate anche alle evoluzioni, una delle novità più interessanti della passata edizione, con una maggiore libertà nella scelta dei giocatori e un maggior numero di opzioni presenti, con la possibilità di modificare l’estetica della carta evoluta per darle un tocco personale che non passa inosservato. Ottima anche l’aggiunta di una funzione SBC Storage, che consentirà di immagazzinare fino a 100 carte doppie non scambiabili: dopo anni trascorsi dalla community a buttare doppioni e a lamentarsi della cosa, EA ha finalmente fatto qualcosa per un problema non grave, ma comunque fastidioso. Infine, novità che impatta solamente sull’aspetto meramente estetico, sarà presente un nuovo stadio, con un conseguente incremento delle opzioni di personalizzazione.

CARRIERA E CLUBS

Calciatore, leggenda, calciatrice o allenatore? Sarà questa la scelta iniziale che deve affrontare chiunque voglia entrare nel mondo della modalità Carriera di EA FC 25. Caratterizzata da una nuova interfaccia all’insegna dell’accessibilità, con tutta una serie di menu che consentono di avere sott’occhio ogni opzione, la Carriera si arricchirà con la possibilità di vestire i panni di una leggenda del gioco (annunciati attualmente Andrea Pirlo, Ruud Van Nistelrooy, Kelly Smith e Thierry Henry, con Ronaldo, Zinedine Zidane e David Backham come bonus pre-order) o di una calciatrice impegnata nel campionato inglese, francese, spagnolo, tedesco o statunitense.

PRONTI AL FISCHIO D’INIZIO

Inoltre, una nuova funzione denominata, permetterà di scegliere liberamente da che punto della stagione iniziare, utilizzando come base quanto sta accadendo nel “mondo reale”. Questo permetterà, per esempio, di cambiare le sorti della propria squadra preferita in corso d’opera, entrando in azione nel bel mezzo del campionato, godendo dell’aggiornamento delle rose, dei movimenti del mercato e della situazione infortuni. Disponibile solamente per alcuni campionati, tra cui spiccano quello inglese, italiano, tedesco, francese e spagnolo,, che permetterà a chi vive dicendo “se ci fossi io in panchina/in campo le cose andrebbero diversamente” di dimostrarlo, perlomeno in maniera virtuale.

Da quanto ho avuto modo di vedere EA Sports FC 25 non si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione come una semplice edizione “copia & incolla”, ma proporrà un elevato quantitativo di novità, che dovrebbero impattare a 360 gradi sull’esperienza di gioco. La prova da me effettuata su una versione pre-alpha non può essere particolarmente indicativa, ma ha già messo in mostra alcuni elementi che hanno catturato il mio interesse, e che mi hanno fatto già da ora tirare fuori dall’armadio maglietta, scarpe e pallone in vista del calcio d’inizio della nuova stagione.

Potenziata nell’estetica, con tutta una serie di opzioni che consentono di personalizzare l’aspetto sia del proprio team che dei singoli giocatori,, con la possibilità di prendere parte a incontri cinque contro cinque che potranno essere affrontati sia singolarmente che con i propri compagni di squadra.

Molto interessante sulla carta anche l’aggiunta di un’opzione “manageriale”, che consentirà di investire i propri guadagni di gioco in impianti che aumenteranno il valore del proprio club e che, fatto probabilmente più importante, porteranno all’acquisizione di nuovi Playstyles e al miglioramento delle caratteristiche del proprio calciatore. Infine, su richiesta della community, è stata inserita la retrocessione nelle leghe, con la possibilità di scendere di livello in seguito a una sequenza di sconfitte.