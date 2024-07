Tra Elden Ring e A Song of Ice and Fire: i legami di Miyazaki con la narrativa di Martin – Speciale

Soltanto un pazzo metterebbe a paragone Elden Ring e A Song of Ice and Fire di George Raymond Richard Martin, l’autore statunitense che ha creato il mondo di Westeros e affibbiato millemila nomi a Daenerys Targaryen, Nata della Tempesta, regina degli Andali, dei Rhonyar e dei Primi Uomini; regina dei Sette Regni, protettrice del reame, la non-bruciata, la Khaleesi, la pazza (nella serie televisiva rovinata da HBO) che ha dato fuoco ad Approdo del Re, realizzando il sogno bagnato di Aerys II, il Re Folle, suo padre. Con la pubblicazione di Shadow of the Erdtree, l’espansione che è piaciuta al nostro Marco Brom tanto da farlo sbroccare per bene, i paragoni, come dire… si sono fatti inevitabili.

Una postilla, prima di continuare: In questi giorni, inoltre, Federico Ercole ha raccontato qualcosina di davvero notevole sulle pagine di atacore.it, che mi sento di consigliare.

A Game of Thrones, d’altronde, comincia con i fiocchi di neve che scendono adagio in una notte fredda – ma non tempestosa – oltre la Barriera, il grande muro costruito dai Primi Uomini per tenere fuori, à la Salvini, i Bruti, le creature del Nord, i folletti e, soprattutto, gli Estranei. Un luogo che, insomma, nessuno valicherebbe mai, se non i Guardiani della Notte, una confraternita giurata che non accetta moglie, che rifiuta terra e non sarà mai padre di figli. Al centro della scrittura di George Martin, tuttavia, ci sono delle creature affascinanti, i draghi, le mastodontiche bestie di Casa Targaryen. Intanto, è utile sottolinearlo: dimenticate qualunque punto di contatto con le ultime stagioni di Game of Thrones.

Questo speciale dettaglia i punti di contatto fra la narrativa di Martin (ovvero i libri) e i punti migliori dell’opera di FromSoftware, Elden Ring, ora davvero al suo meglio, più matura. L’introduzione del nuovo titolo del nipponico, originariamente pubblicato nel 2022, parte con un accenno importante sui draghi. Essi governano, un tempo, l’Interregno, allungando le zampe su tutto, mentre le Belve Umane, creature piccole, inadatte alla vita e stanche, sopravvivevano a stento. Parte della nascita del Culto dei Sette, di cui si conosce nel dettaglio ogni particolarità, è stato un notevole punto d’ispirazione per FromSoftware e per Martin stesso.

IL METODO NARRATIVO DI ELDEN RING

La creazione di un mondo del genere, nato dalle ceneri (esattamente come Lothric e Lordran, se è per questo), generò poi Marika. Ora, ragionate con me: esiste una profezia. No, fermi: non in Elden Ring, poiché Marika viene presentata esattamente per quello che è, ovvero una prescelta. Ma procediamo con ordine, dal metodo narrativo adoperato da FromSoftware e da Martin. La cui penna, checché se ne dica, è presente dall’inizio alla fine.

Leggendo Martin da una vita, sono entrato in possesso de “I Re di Sabbia” relativamente da poco. Si tratta di un’opera che, non facendo esagerati spoiler, potrebbe essere vicina allo stile di Miyazaki quando si tratta di seguire delle quest e delle missioni al suo interno. In Elden Ring, infatti, l’avventura è una storia nella storia ramificata da racconti ed esperienze vissute. Uno degli esempi più toccanti è la storia di Ranni, un tempo regina di Caria. All’interno del titolo, man mano che si apprende la sua storia, andando oltre le stelle e non solo, si apprende il magnifico significato degli astri, nonché del legame e del potere della costrizione che vide i suoi genitori sposarsi per suggellare un’alleanza.

La penna di George Martin, che difatti s’intravede in questo tessuto narrativo, si denota anche nei nomi che qualcuno potrebbe trovare assolutamente analoghi a quelli già letti in A Song of Ice and Fire., tuttavia,, in fatto di lore e costruzione del mondo di gioco. In tal senso, l’autore statunitense si è occupato di costruire la storia e i miti attorno alla magnifica epopea di FromSoftware, portata al suo massimo da uno stile narrativo preciso e mirato nel raccontare le leggende più importanti. È dunque facile porre dei paragoni, quando accade, specie se essi si esprimono nel racconto ed ampliano una validissima visione d’insieme che, oltre a coinvolgere, intrattiene e sorprende.

Dunque, è come sono state scritte le leggende a coinvolgere davvero. L’approccio al racconto, difatti, parte dalle origini di tutto quanto. Con la famiglia Targaryen, per esempio, Martin è partito dagli antenati stessi della Dinastia del Drago, parlando di Valyria e del disastro che la toccò nel profondo. In House of the Dragon, la recente e apprezzata serie televisiva ispirata agli eventi di Fire and Blood, viene raccontato il disastro con estremo dolore. La profondità è stata adoperata in Elden Ring quando si è parlato della Notte dei Lunghi Coltelli, una congiura spietata, e il crollo dell’Albero Madre. In tal senso, oltre a Martin e altri autori, la Disgregazione colpì ogni essere esistente, conducendo il mondo a essere un ricordo del passato. Martin e Miyazaki, dettagliando questa storia, hanno poi mostrato le conseguenze di questo disastro che colpì l’Interregno.

Le Dita, che sorreggono e proteggono i lor signori, erano sperduti e soli: Blaidd è uno di questi. Un guerriero del lupo che indossa abiti oscuri e porta come elmo la testa di un lupo,, nel complotto – le Nozze Rosse – ordito con Roose Bolton e Tywin Lannister – anche se nei libri, in realtà, non è palesato espressamente che sia stato il signore di Castel Granito ad aver ordito l’orrendo complotto ai danni dell’allora Re del Nord, che sposò una donna diversa da quella promessa, quella Roslin Frey che andò, invece, in moglie a Edmure Tully.

I capitoli de “I Re di Sabbia”, dunque, sono strutturati diversamente ai POV (point of view, ovvero punti di vista, come viene mostrato nei libri, in tutti i libri, con nuove aggiunte in A Dance with Dragons), e viene usata la prima persona. Le avventure, dunque, avvengono come se i protagonisti, armati di spada e scudo, si avventurino, che so, nei luoghi tetri della Città Infame di Dark Souls. Stesso linguaggio usato, stesso risultato: è come viene infatti mostrato da Martin che il connubio fra i due autori, in una crossmedialità ormai sempre più evidente, abbia conquistato e attirato tutta l’attenzione. In modo, peraltro, assolutamente originale.

LA DANZA DEI DRAGHI

Come accennavo prima, il punto focale di Elden Ring, sin dall’origine del mondo dell’Interregno, è rappresentata dai draghi. Essi sono importanti, molto importanti, tanto essere presenti in ogni angolo della mappa del titolo, soprattutto nella temutissima Terra delle Ombre. Ce ne sono diversi, quindi, e alcuni di loro stanno addirittura morendo, impossibilitati a combattere. Ekzykes è un drago in decomposizione, che è comunque vivo, e che si può uccidere. Non è semplice batterlo, sebbene generi un numero generoso di Echi. Esattamente come accaduto dopo la Danza dei Draghi, molti di loro nacquero piccoli e malformati, tanto da respirare a stento.

Con l’estinzione dei draghi subito dopo la Danza dei Draghi, infatti, arrivò il declino per la casa Targaryen. Tuttavia, in Elden Ring i draghi sono ancora vivi e letali: alcuni di essi, esattamente come i nomi di alcuni personaggi e il design di alcune delle location più rilevanti all’interno del titolo, ricordano quelli nati a Valyria e a Westeros. Terraxes, stando alle cronache della famiglia Targaryen, è il drago più vecchio conosciuto, che arrivò nel punto più a sud del mondo, scomparendo nel nulla. Molto probabilmente, lo stesso Ekzykes, che si trova a Caelid, è il drago più vecchio al mondo. Probabilmente, è addirittura nato quando il mondo accettò la Volontà Superiore, quella divinità che, in un certo senso, rappresenta il Signore della Luce in A Song of Ice and Fire. In Shadow of the Edrtee, rispetto al gioco, la grande ispirazione ai libri di Martin è ancora più palese. Quando avvenne il Disastro, con la conseguente caduta di Valyria, i Targaryen scoprirono il Continente Occidentale, un luogo al tempo disunito, diviso in reami di vario genere. A unirlo fu Aegon Targaryen, detto il Conquistatore. Cosa c’entra questo con Shadow of the Erdtree? Un nome, in realtà. È quello di Igon, un personaggio che potrebbe essere ispirato proprio al primo sovrano della Dinastia Targaryen. Il legame è presente quando, proseguendo nell’avventura, si arriva all’interno di un luogo denominato Fossa del Drago.

In Fire and Blood e in A Song of Ice and Fire, insomma, la Fossa del Drago è un luogo poco lontano la Fortezza Rossa, la roccaforte che si affaccia su Approdo del Re, luogo in cui Aegon e le sue sorelle sbarcarono nella guerra di conquista. All’interno della Fossa del Drago, inoltre, c’è un drago che risponde al nome di Bayle. Ora, se questo non basta a partire di testa con un numero esagerato di collegamenti, qualcuno penserebbe che si tratta di una coincidenza, se non fosse che, proprio Aegon il Conquistatore, era colui che saliva in groppa a Balerion, detto il Terrore Nero, durante la Guerra di Conquista. Non so esattamente se ci sia stato lo zampino di George Martin, ma scommetterei di sì, considerando la storia di Igon, i nomi molti simili e i draghi. In tal senso, la fisionomia stessa dei due draghi è molto simili.

Entrambi hanno una corazza scura e sono, stando sia alle cronache dei Targaryen che a Elden Ring, i più grossi e potenti. Ben prima quindi che Vhagar ponesse fine alla vita della Regina che non fu mai, ovvero Rhaenys Targaryen, era Balerion a essere l’arma letale da scatenare contro i nemici. Certo, Caraxes e Syrax (il primo di Daemon e il secondo di Rhaenyra Targaryen, sono molto più piccoli rispetto a Balerion e allo stesso Vhagar, ma entrambi hanno infiammato la Danza dei Draghi, mostrandosi come i più belli tra i loro simili. Insomma, nulla a che vedere con Drogon e i draghi di Daenerys Targaryen.

DI LUOGHI, DI NOMI E SIGNIFICATI: AZOR AHAI, IL SENZALUCE E IL PRINCIPE CHE FU PROMESSO

La quest di Igon, diciamocelo, è quella che più di tutte mi ha ricordato A Song of Ice and Fire e Fire and Blood, quando l’ho vissuta. È un combattimento brutale ed epico, una vera danza dei draghi in cui, però, il reale drago è quello con la spada. O con il bastone magico, l’arco o, chissà, con qualunque altra arma contundente. Quando ai tempi parlavo della penna di Martin e dei collegamenti, dunque, intendevo proprio di questo., come mostrato,

Oltre ai draghi e a ulteriori collegamenti tra i due mondi, in un Interregno che vive della sua stessa essenza, sono i luoghi a essere importanti. Alcuni di essi, tuttavia, ben poco c’entrano con A Song of Ice and Fire, seppure le costruzioni che ho esplorato in lungo e in largo nel mondo creato da FromSoftware mi abbiano ricordato costruzioni incredibili. Penso a Leyndell, al centro della mappa, che in tempi antichi ospitava e dava sollievo ai suoi abitanti, tra i suoi innumerevoli vicoli, catacombe e fognature. Un altro collegamento, di sicuro meno impattante rispetto a Bayle, Balerion, Aegon e Igon, è la marcescenza.

La stessa, lo ammetto, l’ho collegata al morbo grigio. Sono due patologie simili, che deteriorano la pelle, fino a renderla una massa tumefatta a cancerogena, da cui fuoriesce un liquido rosso e verdastro. Tuttavia, il Senzaluce, che rappresenta il salvatore dell’Interregno, nonché l’unico lord a poter sedere sul trono ancestrale, è quello che qualcuno ha accumunato ad Azor Ahai e a Il Principe che fu Promesso.

Aegon Il Conquistatore, prima di morire, sognò l’incontro tra il ghiaccio e il fuoco, definendola come una canzone: “Il canto del ghiaccio e del fuoco”, lo chiamò. Da essa, Il Principe che fu Promesso avrebbe salvato il mondo, unendosi nel fuoco. È ancora un mistero su chi sia davvero, ed è chiaro che non si tratta di Azor Ahai, una figura diversa, colui che scacciò per sempre la Lunga Notte. Io sono abbastanza sicuro, invece, che si tratti esattamente di Jon Snow/Aegon IV.T

Tuttavia, tralasciando questo ennesimo collegamento, il Senzaluce è una figura ben diversa, destinata tuttavia a ridare la luce al mondo. Nei vari finali della produzione, tra le tante scelte a disposizione, il giocatore può contare di innumerevoli storie e archi narrativi da completare. La libertà che viene offerta, legata indissolubilmente alla morale della storia di A Song of Ice and Fire, è la stessa palesata in Elden Ring. C’è un significato profondo su chi decidere di essere, ed è qualcosa che avviene non soltanto alla fine, ma nell’intero arco narrativo della produzione. È la danza di Elden Ring.