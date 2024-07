Neva – Anteprima Hands-on

I creatori di Gris tornano a farsi vedere con un titolo più improntato all’azione, ma senza per questo abbandonare la loro cifra stilistica. Abbiamo provato i primi 45 minuti di Neva.

Sviluppatore / Publisher: Nomada Studio / Devolver Digital Prezzo: ND Localizzazione: Testi PEGI: ND Multiplayer: Assente Disponibile Su: PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Data di Lancio: 2024

Gris ci aveva sorpresi un po’ tutti, nel 2018: un gioco che univa una presentazione in 2D semplicemente spettacolare con una storia raccontata senza bisogno di parole, solo tramite i paesaggi attraverso cui la protagonista si muoveva poco alla volta; una storia delicata e toccante, che trattava il tema della separazione e del difficile percorso, strettamente intimo, che ciascuno deve compiere per processare e superare, ma mai dimenticare, il lutto.

Neva parte da tutt’altra ambientazione: qui i paesaggi non fanno parte di un viaggio onirico ma di uno concreto, attraverso una natura afflitta e messa in pericolo da una misteriosa corruzione. Ma in realtà, qualcosa di Gris si riesce a percepire fin da subito…

MENO DI UN’ORA IN COMPAGNA DI NEVA

Per i giochi come Gris si è diffusa la definizione di “walking simulator” o, se si vuole essere un po’ meno denigratori, di “avventura narrativa” (che poi in realtà in Gris si salta anche, ma definirlo un platform forse è fin troppo generoso), e la tentazione di affibbiare questa definizione anche a Neva è forte. Diventa però ben presto evidente come dietro gli splendidi sfondi disegnati a mano e le animazioni fluide e pulitissime ci sia anche l’intento di creare un gioco dall’impronta più action. Chiaro, quelle meccaniche che abbiamo potuto vedere finora – i trailer hanno mostrato che nel corso del gioco Neva, la cucciola di lupo, crescerà e prenderà parte ai combattimenti – sono piuttosto semplici, e i nemici non hanno pattern di attacco particolarmente elaborati. Specifico che questa vuole essere una puntualizzazione, non una critica: sistema di combattimento sì semplice, ma allo stesso tempo funzionale, che ben si integra nel ritmo del gioco e della narrazione, capace di alternare momenti tesi per la fuga da un nemico troppo potente al brivido del combattimento contro orde di corrotti minori alla meraviglia quando di fronte ci si apre un prato fiorito dai colori caldi.

Quaranta minuti sono, ovviamente, troppo pochi per capire dove voglia andare a parare la nuova creazione di Nomada Studio. La corruzione che ci troviamo ad affrontare è probabilmente metafora di qualcosa, ma è ancora impossibile capire di preciso cosa. Il rapporto fra Neva e Alba – con quest’ultima che si trova a dover fare da guida e da guardiana, almeno per il momento – è dolce e non si può fare a meno di provare affetto per la cucciola, ma non possiamo ancora sapere come si evolverà quando quest’ultimo non sarà più inerme e incapace di difendersi.

Non possiamo neanche sapere ancora, ma di sicuro avranno il loro peso: la corruzione si manifesta facendo sbocciare dei fiori neri come la pece sui corpi di coloro che riesce a sopraffare – inclusa Alba – ma allo stesso tempo i fiori sono anche simbolo di vita, letteralmente: fiori stilizzati indicano quanti colpi ancora può subire Alba, e attaccando i nemici i punti ferita persi riguadagneranno poco alla volta i loro petali; fiori sboccianti sono i checkpoint, ed è un enorme fiore che sboccia ad attivare uno degli altari tramite cui potremo creare le piattaforme necessarie per proseguire.

Tante domande e incertezze su cosa riserva il futuro alle due protagoniste, dunque, ma una cosa è certa: già questa breve prova mi ha convinto in pieno, e non vedo l’ora di poter andare oltre il primo capitolo, vedere Neva crescere, scoprire nuovi angoli di questo mondo in pericolo. E se le meccaniche action sicuramente rendono questo gioco meno riflessivo di Gris, dall’altro lato la carica narrativa promette di non lasciare a bocca asciutta chi vuole sentir toccate le corde della sua anima. L’appuntamento, in ogni caso, non dovrebbe essere troppo distante: l’uscita del gioco è prevista per il 2024.