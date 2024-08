Warhammer 40,000: Speed Freeks – Anteprima Hands On

Solo gli Orki possono essere così pazzi da organizzare combattimenti su quattro ruote (ma anche cingoli) nel bel mezzo di una guerra. Warhammer 40,000: Speed Freeks incarna proprio lo spirito folle e spericolato dei pelleverde.

Sviluppatore / Publisher: Caged Element / Plaion Prezzo: Free-to-play Localizzazione: Testi Multiplayer: Competitivo online PEGI: N.D. Disponibile Su: PC (Steam) Data di lancio: 6 agosto 2024 (Accesso Anticipato)

Sviluppato da Caged Element, gli sviluppatori del buon GRIP: Combat Racing, Speed Freeks porta su PC le corse tra i trabiccoli degli Orki con un videogioco multiplayer in cui due squadre da otto giocatori ciascuna si scontrano in competizioni fino all’ultimo bullone. L’opera prodotta da Plaion godrà di un primo periodo di Accesso Anticipato che corrisponderà alla Stagione 0 di contenuti, dopodiché avverrà il lancio vero e proprio, entro fine anno.

La versione di prova messa a disposizione della redazione dal publisher include tutti i contenuti disponibili in Accesso Anticipato, pertanto nei giorni scorsi ho avuto modo di farmi un’idea molto precisa del gioco realizzato dallo studio canadese.

SPEED FREEKS ALLA RISCOSSA

Prima di tutto va detto che Speed Freeks offre due modalità di gioco: Deff Rally e Kill Konvoy. La prima può sembrare una semplice corsa ma in realtà è molto più elaborata di così: in sostanza le squadre devono sfrecciare verso dei punti di controllo che si attivano a intervalli di tempo regolari. La squadra che conquista il punto gode di un bonus ai punti uccisione. Sì perché correre è solo una parte del gioco, l’altra, quella più importante, è lo scontro diretto tra i veicoli in campo.

Ognuno di essi è dotato di armi principali e secondarie, nonché di abilità speciali e di movimento. Per esempio, il Megatrakk Scrapjet monta una mitragliatrice e dei missili a ricerca come armi, mentre come abilità speciale può attivare una trivella per speronare i nemici, inoltre ha il classico turbo per una rapida spinta in avanti. Tutti gli otto veicoli disponibili in Accesso Anticipato ricoprono una specializzazione ben specifica: per dire, c’è il meccanico da campo su Rukkatrukk Squigbuggy che, mentre lo Shokkjump Dragsta è l’equivalente di un cecchino, seppur velocissimo ma altrettanto fragile.

Alla fine della corsa, manco a dirlo, la squadra che avrà ottenuto più punti porterà a casa la vittoria. C’è anche la possibilità di accumulare qualche punto bonus sul finale dal momento che i primi tre veicoli che tagliano il traguardo ottengono parecchi punti in più, da sommare al totale dei rispettivi team.

La seconda modalità, invece, vede le due squadre scortare un’enorme (e lentissima) Kalpezta verso il traguardo. La Kalpezta, o Stompa in inglese, è una fortezza semovente controllata dall’intelligenza artificiale che spara a qualunque nemico si avvicini troppo a essa. Peccato che lo scopo del gioco sia proprio avvicinarsi al convoglio per intralciarne il cammino. Come? Sganciando bombe sulla Kalpezta del team avversario, ovviamente. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi dal momento che il team nemico non starà a guardare e tenterà a sua volta di far esplodere gli ordigni sull’altra Stompa.

‘ERE WE GO!

Tutto qui? Sostanzialmente sì. Le partite sono rapide, i controlli dei veicoli molto precisi e la sensazione di velocità è costante. Vi è anche molta confusione sul campo di battaglia, ma è quel tipo di caos genuino dovuto a esplosioni e carcasse di veicoli in fiamme che volano da ogni parte. Insomma, la sensazione di trovarsi nel bel mezzo di una competizione fuori di testa è tangibile.

Non mi è nemmeno sembrato che vi siano elementi pay to win dal momento che, come skin per i veicoli e ammennicoli da appiccicare sulle carrozzerie. L’unico vantaggio che ha chi decide di acquistare il Season Pass è lo sblocco anticipato di un veicolo, il Megatrakk Scrapjet nella Stagione 0, che può tuttavia essere acquisito anche dagli utenti non paganti portando a termine un apposito incarico, dunque semplicemente giocando.

Fa tuttavia storcere il naso la solita pratica scorretta di vendere i pacchetti di Teef (la moneta in-game acquistabile con soldi veri) in tagli differenti rispetto ai prezzi degli oggetti nello store di gioco. Per dire, un pacchetto di skin costa 1.300 Teef ma non si può acquistare quel taglio di valuta in-game. Quello che più si avvicina è il taglio da 1.100 Teef venduto a € 9,49, mentre il successivo da 2.600 Teef costa € 18,99. Lo stesso Season Pass costa 1.000 Teef, quindi chiunque voglia sbloccarlo deve obbligatoriamente acquistare il pacchetto da 1.100 e rimanere con un resto di 100 Teef con cui non poter acquistare nulla (l’elemento più economico presente al momento sullo shop ne costa 300).

Warhammer 40,000: Speed Freeks si presenta dunque come un videogioco multiplayer di indubbio fascino, molto accessibile e ben congegnato, ma il sistema di monetizzazione tipico dei free-to-play predatori rischia di mettere in ombra un prodotto altrimenti impeccabile. Nota a margine: per giocare è obbligatorio creare un account sulla piattaforma PROS di Plaion.