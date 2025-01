Assetto Corsa EVO – Anteprima

Con l’avvio dell’accesso anticipato di Assetto Corsa EVO, l’ultima iterazione del racing simulator d’origine italiana, il franchise di KUNOS Simulazioni si evolve puntando verso nuovi orizzonti free roam.

Sviluppatore / Publisher: KUNOS Simulazioni / 505 Games Prezzo: 39.99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Competitivo online PEGI: 3 Disponibile su: PC (Steam) Data di Lancio: Già disponibile in accesso anticipato

Stando all’accoglienza dell’utenza Steam, l’unica piattaforma su cui, per il momento, è disponibile, Assetto Corsa EVO non è partito in maniera memorabile. Quel “ nella media perlopiù positiva” non è molto incoraggiante, tuttavia bisogna dargli il peso corretto perché si tratta dei primi vagiti di un accesso anticipato.

I tempi sono prematuri, è meglio non avere fretta di tirare le somme anche perché c’è del potenziale nella traiettoria del progetto, pur nella sua forma embrionale si intravedono già grandi ambizioni e velleità di spessore. Non è tanto un fatto di modalità o contenuti, quelli arriveranno più in là, come direbbero Mina e Riccardo Cocciante è questione di feeling: volante ma anche pad alla mano, infatti, EVO promette davvero bene. Chissà che spettacolo in VR!

KUNOS D’AUTORE

Forte dell’esperienza accumulata con lo splendido Assetto Corsa del 2016 e Assetto Corsa Competizione del 2019, la simulazione ufficiale del GT World Challenge di cui vi ripropongo le recensioni PC e PS5 di TGM, KUNOS Simulazioni sta plasmando un racing simulator in cui convivono lo spirito integerrimo dei simulatori e l’anima frizzantina degli arcade. Forse mi sto facendo prendere la mano, di arcade c’è poco o nulla nel nuovo gioco, giusto il divertimento immediato e genuino che sa regalare una corsa automobilistica degna di questo nome.

Assetto Corsa EVO promette bene in questo senso: una corsa tira l’altra, curva dopo curva nemmeno ci si accorge di ascoltare rapiti il motore dell’auto come fosse una musa ispiratrice capace, col suo canto, di. Limiti della vettura, limiti del tracciato e limiti tutti nostri, interiori, laddove il confine tra sognare di essere un pilota e diventarlo sfuma fino a diventare solo un segno sull’asfalto.

Assetto Corsa EVO in accesso anticipato ha pochi contenuti, dunque è meglio frenare l’entusiasmo così come i musi lunghi per i diversi inciampi tecnici che possono manifestarsi o per un’IA mattacchiona. Per ora ci si deve accontentare di Gara Veloce e Pratica, due modalità single player in cui testare 20 auto di diverse classi – ben differenziate tra loro per feedback assortiti, grip, manovrabilità e prestazioni – in 5 circuiti in 4 continenti: Laguna Seca (America), Brands Hatch e Imola (Europa), Mount Panorama (Australia) e Suzuka (Giappone). Si può ammirare in azione la gestione dinamica delle condizioni meteo e il ciclo di 24 ore, ci si può lanciare in qualche personalizzazione estetica e soprattutto meccanica, roba che, se KUNOS confermerà il suo consueto modus operandi, farà la gioia di ogni meccanico virtuale. Perché il cuore di EVO è la simulazione, è meglio sottolinearlo.

LA STRANA MISSION DI ASSETTO CORSA EVO

Eppure c’è un non so che di stranamente differente nell’ultimo arrivato. Non mi riferisco al nuovo Kunos Engine che comunque non dispiace affatto per impatto complessivo, effetti, fisica e dettagli dei bolidi e ottimizzazione. Lo dico? OK: qualcosa mi ricorda Gran Turismo. Saranno le Patenti da sbloccare per accedere ad auto viepiù prestanti, probabilmente sarà anche il nuovo sistema di progressione/game economy attraverso cui ottenere XP e valuta con cui rimpolpare il nostro garage in game, fatto sta che, quando ho parlato di “animo arcade”, avevo in mente proprio il celebre racing game di Sony. Ma ve lo immaginate un GT fatto da KUNOS? Prima di provare EVO non mi era mai passato per l’anticamera del cervello, adesso non vedo l’ora che arrivi l’autunno per scoprire cosa nascerà da questo accesso anticipato

Chiaramente la curiosità riguarda anche la modalità free roaming, un’ampia mappa liberamente esplorabile ambientata nelle città e nei villaggi di Eifel che circondano il Nürburgring in Germania. Che una spruzzato di Forza Horizon sia la spezia segreta che non sapevamo di volere in Assetto Corsa?Tante, troppe domande e poche risposte concrete per un capitolo che, al netto della naturale carenza di contenuti e delle sbavature figlie della fase di sviluppo work in progress, sembra intenzionato a dare il via a un’evoluzione ben più profonda di quanto mi aspettassi.

Non ci resta che attendere, augurare al team italiano buona fortuna e fidarci delle parole di chi lavora per realizzare i nostri sogni: “In questi meravigliosi undici anni, con Assetto Corsa prima e successivamente con Assetto Corsa Competizione, abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio per offrire alla nostra community l’esperienza di guida simulativa e competitiva più appagante possibile. Finalmente, dopo quattro anni di sviluppo, siamo arrivati al lancio della versione in Accesso Anticipato di Assetto Corsa EVO, sicuramente il nostro progetto più ambizioso di sempre” ha dichiarato Marco Massarutto, cofondatore e Direttore Esecutivo di KUNOS Simulazioni.

"Tuttavia questo importante traguardo è ancora di più per noi un punto di partenza per rendere, grazie al vostro supporto, Assetto Corsa EVO, la simulazione automobilistica che tantissimi appassionati aspettavano con ansia, come dimostrato dall'incredibile interesse a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Durante il periodo di Accesso Anticipato continueremo a lavorare per proporre costanti aggiornamenti di contenuti e modalità, rifiniremo l'esperienza sulla base dei preziosi feedback ricevuti dalla community per dare al nostro titolo tutto lo spessore di cui ha bisogno quando