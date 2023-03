Valorant: Episodio 6 Atto II - Anteprima

Grazie al gentile invito di Riot Games a scoprire in anteprima i contenuti in arrivo su Valorant con la patch 6.04, abbiamo toccato con mano il nuovo agente e le novità dell’Episodio 6 Atto 2.

Sviluppatore / Publisher: Riot Games / Riot Games Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile su: PC Data di uscita: Già disponibile

Tenetevi forte, fan dello shooter tattico online di Riot Games: dopo l’Episodio 6 Atto I di qualche tempo fa, ora tocca al pittoresco Gekko dare una bella scossa alle vostre abitudini a suon di evocazioni solo in apparenza innocue e Spike attivate da remoto.









La pubblicazione della patch 6.04 significa anche l’arrivo di un Pass Battaglia nuovo di zecca con il solito esercito di skin e gadget estetici con cui presentarsi sul campo di battaglia più fashion che mai, oltre a un bundle che farà la gioia dei fanatici del Giappone, ma bando alla ciance: ecco una panoramica dell’Episodio 6 Atto 2 di Valorant.

GEKKO E LA SUA BABY GANG

Nato e cresciuto a Los Angeles, Gekko è il nuovo Demolitore alla guida di una gang di bizzarre creature ben più pericolose di quel che sembrano a un primo sguardo. I suoi amichetti sembrano carini e coccolosi, ma possono irrompere in territorio ostile e disperdere i nemici sulla loro strada, con Gekko a distanza di sicurezza – o quasi – nelle retrovie pronto a recuperarli per poi ripartire da capo. Questa è la descrizione ufficiale ma anche la più veritiera: il nuovo Agente può evocare quattro esseri diversi e sfruttarli per ostacolare gli avversari.

Il bello è che questi buffi companion possono essere recuperati per ottenere un’altra carica previo piccolo cooldown, ma soprattutto che uno di loro, Wingman, può perfino piazzare o disinnescare una Spike.

Gekko è un personaggio molto particolare oltre che un Demolitore di tutto rispetto: se è spalleggiato da dei compagni abili a cogliere al volo ogni occasione creata dalle sue skill, il biondino può creare non pochi grattacapi sia agli attaccanti sia ai difensori.

Non è un agente che spicca per la sua mobilità, tuttavia le sue capacità di CC o comunque di debilitare i nemici in vari modi senza esporsi eccessivamente grazie ai suoi minion non vanno prese alla leggera, esattamente come l’intrigante possibilità di interagire con la Spike senza abbassare la guardia.

Le abilità di Gekko nel dettaglio:

Dizzy (tasto E) : Click col tasto sinistro per far volare Dizzy in avanti. Dopo una breve preparazione, Dizzy spara getti di plasma ai nemici nel suo campo visivo. I nemici colpiti dal suo plasma vengono accecati. Quando il potere di Dizzy si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. Interagisci con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un’altra carica dopo un breve periodo di ricarica.

: Click col tasto sinistro per far volare Dizzy in avanti. Dopo una breve preparazione, Dizzy spara getti di plasma ai nemici nel suo campo visivo. I nemici colpiti dal suo plasma vengono accecati. Quando il potere di Dizzy si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. Interagisci con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un’altra carica dopo un breve periodo di ricarica. Wingman (tasto Q) : Click col tasto sinistro per inviare Wingman in avanscoperta alla ricerca di nemici. Non appena Wingman vede un nemico, sprigiona contro di esso un’esplosione stordente. Click col tasto destro mentre indichi un Punto di piazzamento o la Spike piazzata per ordinare a Wingman di disinnescare o piazzare la Spike. Per piazzare la Spike, Gekko deve averla nel suo inventario. Quando il potere di Wingman si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. Interagisci con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un’altra carica dopo un breve periodo di ricarica.

: Click col tasto sinistro per inviare Wingman in avanscoperta alla ricerca di nemici. Non appena Wingman vede un nemico, sprigiona contro di esso un’esplosione stordente. Click col tasto destro mentre indichi un Punto di piazzamento o la Spike piazzata per ordinare a Wingman di disinnescare o piazzare la Spike. Per piazzare la Spike, Gekko deve averla nel suo inventario. Quando il potere di Wingman si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. Interagisci con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un’altra carica dopo un breve periodo di ricarica. Moshpit (tasto C) : Click col tasto sinistro per lanciare Mosh come una granata. Click col tasto destro per lanciarlo dal basso. All’impatto, Mosh si duplica coprendo un’ampia area ed esplode dopo qualche istante.

: Click col tasto sinistro per lanciare Mosh come una granata. Click col tasto destro per lanciarlo dal basso. All’impatto, Mosh si duplica coprendo un’ampia area ed esplode dopo qualche istante. Thrash (tasto X): Click col tasto sinistro per connetterti alla mente di Thrash e guidarla in territorio nemico. Clicca di nuovo per balzare in avanti ed esplodere, ostacolando i nemici entro un’area ridotta. Quando il potere di Thrash si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. Interagisci con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un’altra carica dopo un breve periodo di ricarica. Thrash può essere recuperata una volta sola.

Relativamente al concept di Gekko meglio lasciare la parola a Ryan Cousart, il progettista di gioco: “per quanto riguarda il design di gioco di Gekko, l’intenzione era di omaggiare i designer del team che sono stati la mia ispirazione aggiungendo un tocco nuovo a dei design precedenti che non erano mai stati utilizzati. È stato emozionante riportare in vita alcune delle idee che, quando lavoravo nel controllo qualità, non vedevo l’ora di testare, aggiungendo però quanto abbiamo appreso nel tempo dai giocatori. Tutto quello che so l’ho imparato da questi colleghi e spero che siano altrettanto emozionati nel vedere le loro vecchie creazioni prendere vita”.

VALORANT: EPISODIO 6 ATTO II E VANITÀ

Con l’Episodio 6 Atto 2 è in arrivo anche la nuova iterazione di Oni, un’estensione della popolare linea di skin rilasciata nel 2020, fortemente ispirata all’antica cultura dei samurai giapponesi. Tanti i nuovi aspetti per le numerose armi come Vandal, Bulldog, Ares e Frenzy, oltre ad una nuovissima Oni Katana, la Onimaru Kunitsuna, che promette meraviglie per chi ama uccidere con stile.

Chiaramente la nuova patch dà il via al secondo pass battaglia dell’Episodio 6, il sistema di progressione in cui basta giocare per ottenere lo Shorty Tilde, la carta giocatore Record, lo spray Dollaroni e l’accessorio arma Occhi di gatto.

Come di consueto, inoltre, ci sarà la possibilità di acquistare il pass battaglia premium dell’Atto II per poter sbloccare una serie di elementi estetici aggiuntivi tra cui il Phantom Topotek, lo spray Danza del gatto di Omen, la carta giocatore Centro di addestramento // Modulo furtivo e l’accessorio arma Supercroccante.

Di seguito, le principali caratteristiche del nuovo Pass battaglia:

Prezzo 1000 VP

Ricompense principali percorso gratuito

Shorty Tilde

Carta giocatore Epilogo: Record

Spray Dollaroni

Accessorio arma Occhi di gatto

Carta giocatore Centro di addestramento // Due montagne

Operator Tilde

Coltello Tilde

Sheriff Tag

Phantom Topotek

Spray Danza del gatto di Omen

Carta giocatore Centro di addestramento // Modulo furtivo

Accessorio arma Supercroccante

La panoramica sulle novità dell’Episodio 6 Atto II di Valorant termina ricordandovi che, contestualmente all’implementazione della patch 6.04 e all’integrazione in game di tutti i nuovi contenuti appena descritti, sono stati corretti alcuni bug e soprattutto c’è stato il reset dei grandi in classificato: la scalata ai vertici della ladder riparte da zero per tutti, ma stavolta ci sarà un Gekko in più con cui fare i conti. Che sembra un ostacolo solo, ma non lo è.