TGM 373 – Aprile-Maggio 2020

Con il ghigno di Nemesis arriva in edicola, in digitale e in abbonamento TGM 373. “Eroicamente”, aggiungerei, considerati i veri e propri salti mortali che si sono resi necessari in questo nefasto periodo per portare sugli scaffali – specie quelli propriamente fisici, o a casa degli abbonati – un numero peraltro ricchissimo di recensioni e contenuti d’eccezione, aggiornato amorevolmente in corsa con nuove news e prove. Tra le altre cose, nel frattempo abbiamo approntato un nuovo canale per la versione digital di The Games Machine sulle app iOS e Android di MAGZTER, che a breve presenteremo nel dettaglio.

Se volete un resoconto piuttosto dettagliato delle nostre avventure potete dare un’occhiata a questo post sul forum di TGM, e che a nessuno venga in mente un qualche collegamento opportunistico tra la copertina del mese e i problemi che tutti stiamo affrontando. Non è certo un caso se Resident Evil 3 è nella cover story di TGM 373 – considerata la finestra di uscita della rivista e quella del gioco – ma anche drammatizzando potremmo al massimo parlare di “destino beffardo”, qualcosa che nulla ha a che fare con i tanti meme che, ad esempio, scherzano sul coinvolgimento di famigerata Umbrella Corporation nella pandemia globale… L‘intervista esclusiva a Capcom era già pianificata da parecchie settimane, anche se le conseguenze del maledetto Covid-19, alla fine, ci hanno dato il tempo necessario a inserire nel numero un’altra importante review, quella attesissima per tutto il mondo dei VG, e non solo per la realtà virtuale, di Half-Life: Alyx. A lato, poi, di un doveroso TGM Classic sull’originale RE3, non abbiamo avuto alcun problema a tirar fuori la solita fucilata di review: troverete la parola definitiva su Doom Eternal, la magnifica esperienza di Ori and the Will of the Wisps, il ritorno di Halo e, per altre ragioni, di Black Mesa, il sorprendente One Piece Pirate Warrior 4 accanto alle prove meno esaltanti di Bleeding Edge (cara Ninja Theory, ci aspettavamo molto di più) e altri giochi “anime-based” come One Punch Man:AHNK e My Hero One’s Justice 2; c’è poi l’ottimo DLC di Assetto Corsa Competizione, che capeggia una folta schiera di offerte minori spesso riuscite come Conglomerate 451, LUNA The Shadow Dust, The Longing e il nuovo Romance of the Three Kingdoms.

Fra i tanti articoli d’eccezione sono senz’altro da citare il TecnoTGM dedicato alle sinergie fra uomo e IA in un’emergenza da virus, un’altra recensione per C64 sempre di Paolo Besser, la sempre eccezionale Time Machine di Dan Hero, il pezzo decisamente più leggiadro di DocManhattan su Monkey Island e un paio di articoli “beneauguranti” (nel senso che i rispettivi giochi non sono ancora stati annunciati per PC, anche se è probabile che accada), ovvero l’Highlight Console sull’ottimo Nioh 2 e il TGM Incontra/hands on per il rifacimento di Final Fantasy VII. Tanta roba, vero?