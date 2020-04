Novità per TGM digitale su Magzter!

Cari amici di lunga data, lettori di The Games Machine di oggi e di ieri, fanciulli, uomini, donne e pure vecchierelli. Recentemente, il nostro instancabile impegno non ha dovuto concentrarsi solo sulla pubblicazione di TGM 373 in questi difficilissimi tempi, vero e proprio atto eroico che vi riportiamo qui, ma anche nel trovare una soluzione stabile e qualitativamente ineccepibile per la versione digital della rivista.

Come molti di voi sapranno la versione Android di TGM è stata chiusa unilateralmente da Google al 31/12 scorso, non solo per noi ma per tutti gli editori presenti nel servizio Edicola di Android. Purtroppo, a causa delle limitazioni della piattaforma sulla privacy dei clienti, non ci è stato possibile avere gli indirizzi email dei lettori e, così, contattare singolarmente ognuno di loro per avvisarli.

Se ciò non bastasse, con l’aggiornamento di iOS 13.x, anche l’App su Apple ha iniziato ad avere inaggirabili problemi di funzionamento e, in questo periodo, non è stato possibile effettuare aggiornamenti. Per tutte queste ragioni, abbiamo così deciso di aprire ad altri network la diffusione di TGM: con questo nuovo numero annunciamo la partnership con Magzter.com che ha aggiornato la collezione di TGM da Aprile 2018 fino ad oggi (ma arriveranno anche numeri precedenti appena avremo un attimo di respiro). La procedura è piuttosto semplice e dipende dal dispositivo utilizzato:

ANDROID

È sufficiente installare gratuitamente la versione Android di MAGZTER, anche cliccando il link che trovate qui a fianco nell’immagine.

Basterà poi cercare TGM e fare l’acquisto in App al prezzo proposto per sfogliare comodamente la rivista. Tutto il processo è così chiaro che difficilmente serviranno spiegazioni, ma se ne avrete bisogno siamo sempre pronti a risolvere all’indirizzo: assistenza@thegamesmachine.it .

Ovviamente, poi, proprio per i problemi elencati sopra, chi ha ancora un abbonamento attivo alla versione digitale di TGM su Android o iOS può scriverci al servizio abbonati, in modo da farvi passare automaticamente alla nuova piattaforma: abbonamenti@thegamesmachine.it

I prezzi sono rimasti invariati rispetto alle offerte del passato, ma Magzter offre autonomamente continue promozioni: per esempio, giusto per cominciare col botto, in questi giorni il prezzo è ribassato. Molto ribassato.

APPLE iOS

La stessa semplicità di utilizzo e la stessa modalità di acquisto riguardano anche la versione Apple. Anche in questo caso, ovviamente, potete procedere su iOS o cliccare qui a fianco. Basterà scaricare l’App, cercare TGM e acquistarla. Infine, per chi (incredibilmente!) non conosce TGM e vuole leggere alcuni numeri, abbiamo pure inserito la prime uscite disponibili per farvele scaricare gratuitamente, basta solo registrarsi su MAGZTER.

VERSIONE SFOGLIABILE

Rimane confermata la versione sfogliabile da PC/MAC che permette di leggere TUTTI i numeri di TGM passati, presenti e futuri nello slot temporale di 1 anno. Serve una connessione a Internet attiva, non si possono archiviare le copie di TGM sul PC o dispositivo.

Altro grande vantaggio è che si possono fare ricerche testuali all’interno dei numero di TGM per una facile catalogazione e ricerca degli articoli.

Quindi, buona lettura e grazie a tutti per il supporto che date al progetto TGM, al servizio dei videogiocatori da ben 32 anni della nostra e vostra vita.

Bacini e abbracci più virtuali del solito, ma sentitissimi, a ognuno di voi.