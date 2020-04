NieR Reincarnation si mostra in un primo trailer di gameplay

Square Enix ha pubblicato un primo video di gameplay di NieR Reincarnation, spin-off mobile della celebre saga firmata da Yoko Taro.

Annunciato lo scorso mese di marzo durante un evento dedicato al decimo anniversario del franchise, NieR Reincarnation è in lavorazione presso Applibot e vedrà la luce prossimamente sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android oppure iOS.

Vi ricordiamo che in occasione del medesimo evento, Square Enix ha annunciato anche NieR Replicant ver.1.22474487139, una versione rimasterizzata del primo capitolo della serie in arrivo su PC, PS4 e Xbox One.