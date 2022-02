TGM 388 – Febbraio 2022

Questo di TGM, disponibile nelle migliori edicole, per gli abbonati e in digitale, è senz’altro un numero speciale. Non “speciale” perché unico, non ripetibile, ma perché The Games Machine 388 inaugura diverse novità. Innanzitutto l’inserto centrale di RetroTGM, che certo fa quello che promette nel titolo ma con una personalità propria che si rafforzerà nel tempo, anche coi vostri giudizi e indicazioni, sempre nelle capaci mani di Paolo Besser, Danilo Dellafrana ed Emanuele Feronato.

Sebbene con minore ingombro di testo e pagine, però, per TGM è importante anche tornare a rafforzare il rapporto col glorioso forum, ribadendo un connubio storico che oggi ha ancora più valore per il suo modo diverso di essere “social prima dei social”, con una rubrica che ne mette in evidenza contenuti e vitalità. A lato di tutto questo, c’è la solita magnifica rivista che si snoda tra recensioni, reportage e rubriche: con God of War si rafforza ulteriormente il processo che sta portando su PC le ex-esclusive Playstation, attraverso un personaggio e un (già leggendario) capitolo raccontati alla grande da Erica e Gabriele; in questo numero ha un particolare peso anche il multiplayer, quello buono, ben rappresentato dal co-op di Rainbow 6 Extraction, dal feroce GTFO e dal “survival PvP” altrettanto teso di Escape From Tarkov, il primo nelle mani di Marco “Brom” (suoi anche i reportage di Crossfire Legion e il fenomeno italiano Vampire Survivors) e gli altri due in quelle di Ale Alosi. Alteridan, invece, è tutto immerso negli RTS con Expeditions Rome e la nuova anteprima di Total War: Warhammer III, a cui fa eco Dan Hero celebrando Total War nel TGM Classic.

E poi l’eccellente Calzati che racconta le follie skate del nuovo OlliOlli, ancora Danilo con Monster Hunter Rise su PC e il ritorno di Windjammers, Paolone che continua a giganteggiare nel Tecno, nel Bovas e nelle prove hardware, Emanuele con l’elmetto tattico in Thunder Tier One e MaGIKLauDe che si fa in 4, letteralmente, per Fights in Tight Spaces, The Gunk, Treasures of the Aegean e l’intervista finale su quest’ultimo strano, fin troppo trascurato “parkour-metroidvania”. Che squadra pazzesca, eh? Sono proprio un uomo fortunato.