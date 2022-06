TGM 391 – Giugno 2022

Arriva nelle migliori edicole, nelle versioni digitali e per gli abbonati TGM 391, con una copertina particolarmente scintillante e fumettosa. Questo mese le Tartarughe Ninja si sono prese diverse pagine di gloria, attraverso una maestosa retrospettiva e la prova di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sempre per mano del nostro Danilo.

D’altra parte, il nuovo The Games Machine è tante altre cose per numero di prove e argomenti che s’intrecciano e sviluppano lungo speciali, dossier, reportage e rubriche: The Elder Scrolls III Morrorwind torna alla gloria in un sentito omaggio ai suoi vent’anni, ma c’è spazio anche per una passerella di piccole gemme strategiche in sviluppo, tutte con un buon sapore indie, dal ritorno 4X di Dune a Songs of Conquest, emulo dei primi Heroes of Might & Magic, fino alla particolare miscela visiva e ludica di Cantata; oppure recensioni affiancate ad approfondimenti come nel caso di Trek to Yomi, interessante collaborazione tra Flying Wild Hog e il talentuoso Leonard Menchiari che si riflette anche nell’intervista a quest’ultimo, nel TGM Incontra, o ancora lunghi salti nel passato che iniziano a (ri)sondare un mondo destinato al ritorno. Quello di Monkey Island, per la precisione, con la prima parte del percorso di LucasFilm nella Time Machine e il TGM Classic proprio sul primo capitolo di questa leggendaria saga di avventure grafiche piratesche.

Impossibile non ricordare, infine, che accanto al Pastore che torna protagonista del Bovabyte – belloooooo – all’insight sui processori notebook del TecnoTGM e al mare di hands-on (Sniper Elite 5, Dune: Spice Wars, il nuovo Lego Star Wars, Salt and Sacrifice, The Evil Dead, The Stanley Parable UD ed Eiyuden Chronicle: Rising, tra gli altri) ci sono le dense otto pagine di RetroTGM, con cui Paolo Besser & Co passano agilmente da conversioni e giochi nuovi per antiche piattaforme (uno è Strikeback della prolifica Sarah Jane Avory, dove, ahinoi, riecheggia la guerra in Ucraina) a retrospettive legate a giochi e macchine del passato remoto, come quelle su Wolfenstein 3D e Amiga, o i titoli Lucasarts su storiche console Nintendo e SEGA, fino alle news che indagano il presente del retrogaming. Insomma, le tartarugone hanno in realtà un doppio onore, visto che siedono su una rivista coi fiocchi 🙂