TGM 395 – Dicembre 2022

Arriva TGM 395, numero pre-natalizio pieno di draghi, supereroi, avventurieri, retrogaming e ottimi sviluppatori con cui chiacchierare. Anche nel nuovo The Games Machine ci sono delle linee di approfondimento che si intrecciano lungo le pagine, dalla cover story sul ritorno di World of Warcraft con la nuova espansione, Dragonflight, ai 50 gloriosi anni di Atari (recensione della collection, Time Machine e TGM Classic), dalla prova dell’italiano Saturnalia che va a sfociare nell’intervista ai talentuosi Santa Ragione fino alla sottolineatura di un periodo particolarmente potente nelle uscite console, con God of War: Ragnarok, Bayonetta 3 e Mario+Rabbids: Sparks of Hope tra gli Highlight.

È indubbio, tuttavia, che questo è un classico TGM di Natale ginormico per quantità e selezione delle review, lungo più di tre quarti di rivista, quasi 40 articoli di analisi in cui non abbiamo nemmeno potuto inserire tutto quel che di interessante è uscito nell’ultimo mese e mezzo, così da spingerci nelle Recensioni in Breve per un quadro più completo possibile. Di bestioni ne sono usciti diversi – Gotham Knights, CoD Modern Warfare II, Sonic Frontiers, La raccolta di Uncharted 4 e Spider-Man Miles Morales (ocio, sempre per la Casa delle Idee, tra i reportage non manca una corposa prova al tattico Marvel’s Midnight Suns) che giungono finalmente su PC – ma è ancora più poderosa la lista di piccole gemme assolutamente da sottolineare – Scorn, Vampire Survivors, Pentiment, Prodeus, The Case of the Golden Idol, W40K Shootas, Blood & Teef, Signalis, Cultic, Ghost Song – con l’aggiunta delle medie produzioni, i cosiddetti “AA” – A Plague Tale Requiem, Evil West, Batora Lost Haven, The Dark Pictures Anthology The Devil in Me – laddove in area recensioni non è nemmeno tutto.

Chiudo volentieri citando la maestria delle 8 pagine di RetroTGM: tra i vari pezzi un’intervista a Jon “Sensibile Soccer” Hare e la recensione di Devil’s Temple, seguito non ufficiale ma davvero ben fatto di Kung Fu Master. E cosa volete di più, una doppia copertina? Beh, c’è di nuovo anche quella. L’unica mancanza che mi sento di sottolineare è The Callisto Protocol, non c’erano i tempi tecnici per una prova su PC nemmeno semplice, considerato il bisogno di vigorose patch. Troverete la recensione sul prossimo numero!