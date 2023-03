TGM 397 – Marzo 2023

Aiuto. Non so mica se riuscirò a contenere il fiume di contenuti di TGM 397 in questi ragionevoli spazi, ora che è in arrivo nelle edicole, per gli abbonati e nelle versioni digitali. Ci provo, iniziando dal vero e proprio countdown verso The Games Machine 400, con retrospettive dedicate, e dalla copertina su Resident Evil 4 remake: nel 2005, l’ultimo gioco della serie diretto da Shinji Mikami è stato, non certo a caso, rivoluzionario per Resident Evil e i survival horror in generale. Un rifacimento quasi necessario, quindi, descritto fin nel dettaglio nella cover story.

Ed ecco l’impressionante sfilza di recensioni: Atomic Heart in termini di hands-on è l’unico mai apparso sulle pagine della rivista, mentre tra sito e rivista, dopo le anteprime, siamo arrivati al dunque per Wo Long Fallen Dynasty, nuovo soulslike di Team Ninja, e ancora per Company of Heroes 3, Dead Space, Hogwarts Legacy, One Piece Odyssey e Forspoken, con Returnal in una posizione più particolare. In soldoni, l’edizione PC del roguelite di Housemarque “ex-slusiva” PS5 sta vendendo poco, ma è pur sempre il sentitissimo GOTY di TGM del 2021. Dopo le otto gloriose pagine di RetroTGM – tra gli highlight un capolavoro tutto nuovo per C64, A Pig Quest, e un’“ingiustizia” rimediata con Turrican II AGA per gli amighisti – le prove PC proseguono con titoli eccellenti che carezzano l’anima come A Space for the Unbound, Season A letter to the future e, per ragioni più classiche, Octopath Traveller II, accanto a sorprese comunque molto diverse tra loro come Hi-Fi Rush, Potion Craft Alchemist Simulator e Wild Hearts, il “Monster Hunter” di Koei Tecmo, che purtroppo ha il difetto di non essere ancora a filo per l’ottimizzazione su computer.

E poi la Time Machine sul diabolico Paul Norman, il TecnoTGM sui poveri, trascurati (ma cruciali) alimentatori e le fanfare dei saluti riprese in mano da MaGIKLauDe, che col TGM Incontra si esibisce in una sorta di “recensione-intervista” ai talentuosi autori di Backfirewall_. Infine, con la prova di PS VR2 è tornato il tempo della VR Machine, rubrica che dal prossimo numero riprenderà la sua strada di analisi della realtà virtuale nel gaming nella declinazione più ampia possibile. That’s it!