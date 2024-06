TGM 406 – Giugno 2024

È arrivata nelle edicole, per gli abbonati e in versione digitale The Games Machine 406! Protagonista della cover story è Elden Ring: Shadow of the Erdtree, prima e ultima espansione del mastodontico Souls di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki: se immaginate la vastità di altri ARPG a mondo aperto e prezzo pieno, beh, ci avete preso, ma quel che colpisce ancora una volta è il fascino a ogni nuovo passo e la vertiginosa qualità generale.

D’altra parte, TGM 406 è anche la raccolta di un numero impressionante di prove, ben 36 tra cui i reportage hands-on di The Rogue Prince of Persia ed Hades II: guidano le recensioni PC Hellblade 2, l’arrivo di Ghost of Tsushima sulla nostra piattaforma d’elezione e Homeworld 3, contornate da piccoli grandi giochi come Indika, Lorelei And The Laser Eyes, Animal Well e Fabledom, forti di vertiginosi livelli concettuali ed artistici, una robusta sezione di giochi motoristici e sportivi o anche solidissimi FPS come Robobeat e Mullet Mad Jack, per abbassare i ritmi del cervello e far eccitare i nervi delle mani.

Mostruosa anche la parte delle Recensioni in Breve, in quel caso sia PC che console, e naturalmente RetroTGM al centro della rivista: l’erede apocrifo di Henry’s House su C64, l’eccellente dungeon crawler Roguecraft per Amiga 500, l’ottimo action game Harharagon di nuovo per Commodore 64, e non è nemmeno finita lì. Senza dimenticare la seconda puntata del dossier sugli emulatori, che si spinge fino alle soglie del MAME, la Time Machine con la prima retrospettiva sulla produzione Sir-Tech Software, il TGM Classic su Star Control II: The Ur-Quan Masters, visionaria space-sim sette anni prima di Homeworld, mentre il TecnoTGM approfondisce l’avveniristica proposta di Intellivision, oggi che la prima console war della storia è finita, 45 anni dopo, con la nuova Atari che acquisisce il principale competitor di un tempo. È o non è un eccezionale TGM?