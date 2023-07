Lasciatemi giocare con mouse e tastiera su console – Editoriale

Per cause di forza maggiore (leggi: GPU fritta) in questo periodo sono costretto a giocare solo su console, ma la mia abitudine a usare mouse e tastiera quasi su ogni titolo mal si sposa con l’usabilità di queste piattaforme. Da un paio di generazioni, ormai, le console si sono avvicinate molto ai PC sia sul versante delle architetture che dal punto di vista concettuale, tant’è che non mi stupisco che sia PS5 che Xbox Series X|S (ma anche PS4 e Xbox One) supportino nativamente mouse e tastiera. Purtroppo non si può dire lo stesso dei giochi che girano su queste piattaforme: trovare un titolo che oltre al controller si possa giocare con l’accoppiata regina del PC gaming sembra quasi un’impresa titanica.

Qualche giorno fa, per esempio, ho iniziato DOOM Eternal su PS5 dal momento che non ero riuscito a giocarci prima che la scheda video tirasse le cuoia. Ho provato a collegare le periferiche ma nulla:. Qualche tempo prima avevo invece installato Atomic Heart su Xbox e lì, invece, mouse e tastiera sono supportati nativamente. Potrei fare molti altri esempi, in particolare di videogiochi tipici dell’ecosistema PC che però su console: Crusader Kings III, Age of Wonders: Planetfall, XCOM 2, Marvel’s Midnight Suns, giusto per citarne alcuni.

Posso comprendere la scelta di non supportare queste periferiche nei giochi competitivi, per esempio negli FPS online, dove effettivamente chi usa un controller si troverebbe svantaggiato rispetto a chi fa affidamento sulla maggiore precisione che solo mouse e tastiera possono offrire, ma qual è il motivo che spinge gli sviluppatori a non supportarle nei titoli prettamente single player? Probabilmente si tratta di un discorso di convenienza economica: mi rendo conto di far parte di quello zero virgola percento di persone che sfrutterebbero tale feature, ma è davvero così dispendioso in termini di risorse implementare un’opzione che già è presente su un’altra piattaforma (il PC)?

Naturalmente ci sono anche esempi virtuosi in questo senso: il già citato Atomic Heart, ma anche Halo Infinite, oppure Evil Genius 2, che in sede di recensione della versione console mi stupì proprio per la presenza del supporto a mouse e tastiera. Purtroppo si tratta di mosche bianche in un mercato che non sembra interessato a soddisfare i bisogni della piccolissima fetta di giocatori di cui mio malgrado faccio parte.

Non voglio comunque passare per un’integralista, intendiamoci, anche perché sono sostanzialmente un giocatore onnivoro che prova ad adattarsi il più possibile a piattaforme e sistemi di controllo differenti. Tuttavia, soprattutto in un’epoca in cui si cerca di offrire quanta più scelta possibile agli utenti. Mi vengono in mente le opzioni di accessibilità, per esempio, che giustamente si sono moltiplicate negli anni tenendo conto delle esigenze di tutti quei giocatori che purtroppo soffrono di varie forme di disabilità.

È un discorso complesso, ne sono consapevole, soprattutto perché entrano in gioco delle logiche di mercato basate sulle entrate potenziali (economiche e non) rispetto ai costi di implementazione di determinate opzioni. Probabilmente, anzi, sicuramente saremmo davvero in pochissimi a giocare su console con mouse e tastiera, di conseguenza non vale la pena spendere soldi per implementare un’opzione che aggiunge qualcosa e non toglie nulla a nessuno. Ed è un vero peccato perché molti giochi sarebbero di gran lunga più godibili con l’accoppiata mouse e tastiera, persino su console.