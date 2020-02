Il producer di picchiaduro Ryota Niitsuma ha lasciato Capcom

Ryota Niitsuma, il producer di Tatsunoko vs. Capcom e Marvel vs. Capcom 3, ha fatto sapere di aver appena lasciato la compagnia di Osaka.

Da sempre specializzato in picchiaduro, Niitsuma ha voluto ringraziare i fan dei giochi da lui stesso prodotti attraverso una serie di messaggi diffusi via Twitter. L’ormai ex esponente di Capcom ha dichiarato che i picchiaduro resteranno sempre uno dei tratti distintivi della compagnia che ha appena lasciato, ed è grazie agli appassionati di questo genere che molti sviluppatori della Casa di Osaka possono continuare a realizzarli.

Niitsuma ha poi reso noto che continuerà a lavorare nell’industria dei videogiochi con il ruolo di producer, tuttavia non ha ancora fatto sapere in dettagli quali saranno i suoi prossimi progetti.

