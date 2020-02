Bungie sta lavorando a una nuova IP piuttosto stravagante

Stando a quanto riportato all’interno di un annuncio lavorativo, Bungie pare sia al lavoro su una nuova IP che viene definita dalla stessa software house con gli aggettivi comica e stravagante.

In particolare, lo studio che ha dato i natali a Halo e Destiny sta cercando un Incubation Art Director che possa lavorare alla realizzazione di questa nuova proprietà intellettuale, e che abbia anche una discreta familiarità con l’ambiente dei videogiochi competitivi. Alla luce di questi dettagli appare dunque chiaro che Bungie stia puntando nuovamente a un titolo con una forte enfasi sul multiplayer.

La notizia dello sviluppo di una nuova IP non dovrebbe comunque sorprendere dal momento che lo stesso CEO Pete Parsons dichiarò non molto tempo fa che Bungie ha intenzione di sfornare più franchise inediti nei prossimi anni, e che almeno uno di questi vedrà la luce entro il 2025.

Staremo a vedere.

