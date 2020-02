GDC 2020: Microsoft, Epic Games e Unity danno forfait

Continua la lunga serie di defezioni dalla GDC 2020: dopo Sony, Facebook, Electronic Arts e Kojima Productions, anche Microsoft, Epic Games e Unity hanno fatto sapere che non saranno presenti alla kermesse.

Tutte e tre le compagnie hanno spiegato che non saranno alla manifestazione che si terrà a San Francisco dal 16 al 20 marzo prossimi a causa del timore di possibili contagi da coronavirus COVID-19. Microsoft ha diffuso un breve comunicato nel quale si legge che per preservare la salute dei suoi dipendenti non vi sarà alcuna presenza da parte della Casa di Redmond. Parole simili anche da parte di Unity; mentre Epic Games ha affidato la comunicazione a un cinguettio diffuso attraverso l’account ufficiale dell’Unreal Engine.

A questo punto l’elenco delle compagnie che hanno deciso di dare forfait si è allungata a dismisura, ed è possibile che altri forfait vengano annunciati nei prossimi giorni. È dunque possibile che la GDC 2020 venga cancellata o rinviata in un secondo momento, quando l’emergenza sarà passata e sarà nuovamente possibile viaggiare con più tranquillità.

