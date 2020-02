Project A di Riot potrebbe chiamarsi Valorant secondo i primi leak

Secondo alcune indiscrezioni circolate in queste ore sulla rete, Project A di Riot Games potrebbe chiamarsi Valorant.

I primi presunti dettagli riportati da un fan su Twitter rivelerebbero i nomi di tre personaggi presenti nel roster dello sparatutto competitivo degli autori di League of Legends: si tratterebbe di Brimstone, Sage e Viper, rispettivamente di tipo offensivo, difensivo e supporto. È stato anche diffusa una prima immagine che dovrebbe provenire da Valorant, ammesso che questo sia effettivamente il nome del gioco, e che elencherebbe le abilità di Sage.

La tesi portata avanti da leaker, infine, sarebbe sostenuta anche dalla presenza di un account Twitter dormiente denominato proprio Valorant, e dalla presenza di un dominio internet PlayValorant.com registrato dalla stessa Riot Games. Dunque sembra che queste indiscrezioni abbiano perlomento un briciolo di credibilità, ma ovviamente non possiamo dare nulla per certo finché Riot Games non decida di confermare o smentire il tutto con un annuncio ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare