Electronic Arts non sarà alla GDC 2020 a causa del coronavirus

La paura per il contagio da coronavirus ha spinto Electronic Arts a non essere presente alla GDC 2020 che si terrà dal 16 al 20 marzo in quel di San Francisco.

Il publisher statunitense ha fatto sapere che la recente escalation dei contagi a livello globale ha spinto la compagnia a optare per questa soluzione così drastica in modo da preservare la salute dei suoi dipendenti.

Electronic Arts si unisce così alle altre compagnie che hanno deciso di cancellare qualsiasi impegno relativo alla GDC 2020, come Sony, Facebook e Kojima Productions.

