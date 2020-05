Square Enix: nessuna conferenza digitale in sostituzione all'E3

Sebbene molte compagnie abbiano deciso di organizzare un evento digitale in sostituzione a quelli previsti per l’E3 2020, cancellato a causa del Coronavirus, Square Enix non sarà tra queste.

Stando alle informazioni riportate da Takashi Mochizuki, giornalista di Bloomberg, la compagnia giapponese non terrà alcuna conferenza digitale per svelare le novità in arrivo nei prossimi mesi e anni. Alla base di questa decisione vi è l’estrema difficoltà di realizzare asset per questo tipo di presentazioni con gli sviluppatori al lavoro da casa per via della pandemia.

È per questo che Square Enix utilizzerà un approccio differente, presentando i prossimi progetti su base individuale in maniera dilazionata.

