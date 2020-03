L'E3 2020 è stato ufficialmente cancellato a causa del Coronavirus

Come si vociferava già da stamattina, l’Entertainment Software Association ha annullato ufficialmente l’ E3 2020 a cuasa delle preoccupazioni relative al Coronavirus (CODVID-19). L’evento si sarebbe tenuto presso il Los Angeles Convention Center dal 9 all’11 giugno.

“A seguito delle crescenti e schiaccianti preoccupazioni per il virus COVID-19, abbiamo ritenuto che questo fosse il modo migliore di procedere durante una situazione globale senza precedenti. Siamo molto delusi dal fatto che non saremo in grado di organizzare questo evento per i nostri fan e sostenitori. Ma sappiamo che è la decisione giusta in base alle informazioni che abbiamo oggi,” così ha riportato l’Entertainment Software Association.



Ha poi proseguito: “Il nostro team contatterà direttamente gli espositori e i partecipanti con informazioni sulla fornitura dei rimborsi.“

Al momento l’Entertainment Software Association sta valutando le opzioni per coordinare uno showcase online per mostrare annunci e novità del settore nel mese di giugno. Gli aggiornamenti saranno condivisi su E3expo.com.

