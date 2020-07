Frostpunk: On The Edge, l'espansione ha una data di rilascio

Se con questo caldo maledetto non aspettate altro che una scusa per rigettarvi nella frigida desolazione di Frostpunk, 11 bit studios potrebbe presto darvela. La nuova espansione di Frostpunk, intitolata On The Edge, arriverà infatti fra meno di un mese, il 20 agosto:

Laddove l’ultima espansione, The Last Autumn, faceva da prequel, On The Edge è ambientata dopo la fine del gioco base, quando i nostri sopravvissuti sono riusciti a superare il peggio. E con la fine della tempesta, nuove scoperte: ai bordi delle terre conosciute, un deposito dell’esercito risalente agli anni precedenti alla glaciazione è emerso, e ovviamente i suoi materiali fanno gola a New London. I sopravvissuti che ci troviamo a controllare fanno proprio parte di un gruppo spedito in ricognizione in questo deposito, ambientato in una mappa completamente nuova. Fondamentale, a quanto pare, sarà la gestione del rapporto con la città madre, da cui questo avamposto dipende per la sopravvivenza.

Frostpunk: On the Edge sarà disponibile dal 20 agosto su Steam, GOG.com e Humble Store.