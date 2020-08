Microsoft interromperà il testing di Project xCloud su iOS

Brutte notizie per chi sperava di poter giocare all’ampio catalogo Xbox Game Pass sul proprio iPad: come riportato da The Verge, Microsoft interromperà prima del previsto la fase di testing del suo servizio di streaming, Project xCloud, sulle piattaforme dotate di sistema operativo iOS. Questa interruzione pare sia dovuta ad alcune regolamentazioni di Apple per quanto riguarda il contenuto sul suo App Store, che già ha presentato difficoltà a Google Stadia e alla piattaforma di streaming di Valve, lo Steam Link.

Da questo punto di vista, non sorprende che per il lancio di Project xCloud come parte dell’Xbox Game Pass Ultimate, a partire dal 15 settembre, Microsoft abbia deciso di limitarsi alle piattaforme Android. Se finora restava aperta la possibilità di una sua futura implementazione su iOS, questo nuovo sviluppo non promette bene per i possessori di dispositivi Apple.