Tencent acquisice Klei Entertainment (Don't Starve, Mark of the Ninja)

Tencent continua la sua sequela di acquisizioni. Nella serata di ieri è toccato a Klei Entertainment, che ha annunciato la cosa tramite un post sul suo forum ufficiale. Le due entità avevano già collaborato in passato, con Tencent che aveva fornito un supporto importante alla pubblicazione di Don’t Starve sul mercato cinese. A quanto pare, Klei era già da qualche tempo alla ricerca di un publisher che le garantisse una maggiore stabilità economica, e la scelta è ricaduta su Tencent perché quest’ultima è l’unica che avrebbe garantito la piena indipendenza creativa dello studio.

Lo studio indipendente si è distinto negli ultimi anni per una serie di produzioni di alta qualità, fra cui spiccano lo stealth 2D Mark of the Ninja, il tattico a turni Invisible Inc. e il survival Don’t Starve. Attualmente, Klein Entertainment è al lavoro su Griftlands, un roguelike card game che si trova in Accesso Anticipato su Steam. Per quanto riguarda Tencent, l’anno passato ha visto l’acquisizione, fra le altre cose, di Digital Extremes, i creatori di Warframe. Le voci degli ultimi giorni dicono anche che il colosso cinese si stia preparando a un’acquisizione importante; l’accordo con Klei, dunque, potrebbe essere solo il primo che Tencent ha nei piani per il 2021.