In una recente intervista pubblicata sulle colonne di IGN, Stephen Kick di Nightdive Studios ha confermato che System Shock 2: Enhanced Edition sarà interamente giocabile in VR.

Ricorderete che il mese scorso abbiamo riportato una prima indiscrezione sulla possibile compatibilità con la realtà virtuale di questa edizione rimaneggiata; ebbene, ora Kick spiega che lo studio sta creando una versione del gioco fruibile utilizzando i principali visori. Il CEO di Nightdive Studios ci tiene a precisare che non si tratterà di una banale modalità extra che lascia invariato il gameplay originale, ma di una vera e propria esperienza pensata direttamente per la realtà virtuale che includerà anche il supporto al multiplayer. Ciò significa, per esempio, che sarà il giocatore in prima persona a sferrare i colpi con le armi corpo a corpo, e sarà lo stesso utente a dover inserire le cartucce per ricaricare le armi da fuoco invece di premere un pulsante e lasciare che un’animazione faccia il lavoro al posto del giocatore.

Da notare, tuttavia, che la versione VR di System Shock 2 non verrà resa disponibile in concomitanza con la pubblicazione della Enhanced Edition poiché lo sviluppo richiederà più tempo rispetto a quanto previsto per la versione non-VR, la quale è comunque ancora sprovvista di una data di uscita definitiva.

Condividi con gli amici Inviare