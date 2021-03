Dungeon of the Endless arriva su Android e iOS

L’universo narrativo creato da Amplitude Studios non si limita certo ai suoi strategici a turni. Nel 2014 lo studio rilasciò infatti Dungeon of the Endless, una interessante commistione fra i generi roguelike e tower defense, in cui cercavamo di portare un nutrito cast di bizzarri personaggi verso la salvezza. E, a quanto pare, a partire da oggi potremo fallire miseramente in questo nostro tentativo dovunque siamo, visto che il titolo è ora disponibile anche su Android e iOS.











La versione mobile del roguelite, sviluppata da Playdigious e intitolata Dungeon of the Endless: Apogee, include tutti i DLC del gioco originale e presenta un’interfaccia rinnovata e pensata per essere utilizzata con i comandi touch. Il titolo è disponibile su Google Play Store e Apple App Store al prezzo di 4,99€.

Ricordiamo, inoltre, che Amplitude Studios ha in lavorazione l’action roguelite Endless Dungeon.